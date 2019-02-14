Bugüne kadar 100'ün üzerinde filmde rol alan ve akrobatik dövüş stili ile sinemaseverler tarafından beğenilen ünlü oyuncu Jackie Chan'in figürü, Madame Tussauds'un Taksim'deki merkezinde yapılan lansmanla ziyaretçilere sunuldu.

Legoland Discovery Centre ve Madame Tussauds İstanbul'un Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner, Jackie Chan'in çok önemli ve bir o kadar ilginç bir karakter olduğunu söyledi.

Suner, Chan'in herkes tarafından çok sevildiğinden bahsederek, şöyle konuştu:

"Biz daha Madame Tussauds İstanbul'u açmadan 2000 yılında Hong Kong'da Chan'in ölçülerini aldık. Daha sonra başka ülkelerde de balmumu heykelinin lansmanı yapıldı. Bizde de Chan'in üzerine çok istek vardı ve daha sonra İstanbul'a getirmeye karar verdik."

Tarih, kültür sanat, spor, eğlence dünyası bir arada

Sergilenen figürdeki Jackie Chan kostümü, 2005 yılında düzenlenen The Petronas Malaysian Grand Prix Ice Galası'ndaki kıyafetin birebir kopyası.

Müzede 70'e yakın bal mumunun olduğunu söyleyen Suner, "Özellikle müzenin son bölümünü ziyaret etmeyenlerin görmesini isterim. Birçok yeni figür geldi ama son bölümümüzde Dubai'den getirttiğimiz önemli isimler var. Gerçekten çok güzel bir bölüm oldu. Önümüzdeki dönemde de lansmanlara devam edeceğiz. Şu an sürpriz olarak kalsın" dedi.

Madame Tussauds İstanbul'da ayrıca tarih, kültür sanat, spor ve eğlence dünyasından figürler arasında Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Arda Turan, Angelina Jolie, Brad Pitt, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Beyonce, Michael Jackson gibi isimler yer alıyor.

Kaynak: AA