Talip Dağyar, Çanakkale'ye şehitlikleri ziyaret için gitti ve bir daha ayrılamadı. Dağyar, Çanakkale'de bir tost büfesi açtı. Ayaküstü atıştırmalıkların satıldığı büfe müşterilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Eski radyolar, mutfak eşyaları, tedavülden kalkmış paralar...

Onun büfesinde eski günlere ait ne varsa sergileniyor.

"Millet müze gibi ziyarete geliyordu. Saatler bizimdi, tencerelerde yemek yiyorduk. Bunların hepsini attılar ben topladım. Böyle bir yer açacağım diye devamlı biriktiriyordum."

Müzede sergilenenler arasında Çanakkale Müzesi'ne kayıtlı birkaç savaş hatırası da var.

Çanakkaleliler ve şehri gezen turistler tostların lezzeti kadar büfedeki farklı atmosferden memnun.

Haber: Altuğ Acar