Usta oyuncu Erdoğan Sıcak, geçtiğimiz günlerde Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Uzun süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden usta oyuncudan acı haber geldi. Sıcak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Usta oyuncunun cenazesi, perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Erdoğan Sıcak, 18 Ağustos 1940'ta Bakırköy'de doğdu. 1959 yılında usta sanatçı Haldun Dormen'in tiyatro okulunda eğitim aldı ve oyunculuğa adım attı. Birçok reklam filminde ve uzun metrajlı filmde oynadı. Yıllarca özel tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı.

Erdoğan Sıcak, televizyon yayınlarının başlamasıyla önce TRT, daha sonra özel kanallardaki dizilerde oynadı.

Kaynak: TRT Haber