Türk dili ve edebiyatından halk kültürüne, Türk süsleme sanatlarından arkeolojik mirasa, coğrafi işaretli ürünlerden geleneksel mutfağa...

Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı "www.kulturportali.gov.tr" adresinden ulaşılan portalda, çeşitli bilgiler yer alıyor.

Türkiye Kültür Portalı, Türk kültürü, turizmi ve sanatı konusunda güvenli bilgi sağlanması amacıyla 2015'te oluşturuldu.

Türkiye Kültür Portalı'na ulaşmak için tıklayınız

Türkiye'nin tüm illerine ait verilerin yer aldığı portala giren yerli ve yabancı ziyaretçiler, gezilecek yerler, konaklanacak oteller, tadılacak lezzetler, turizm aktiviteleri ve seyahat hatırası ürünlere ilişkin detaylı bilgi edinebiliyor.

En çok ziyaret alan 5 il

Editörlerin kaleme aldığı tavsiyelerin bulunduğu portalda, önemli kültür sanat etkinliklerine ilişkin detaylar da yer alıyor.

Ücretsiz web site performans analiz servisi Google Analytics verilerine göre, portalın 2017'de 1 milyon 881 bin 422 olan ziyaretçi ve 2 milyon 912 bin 486 olan görüntülenen sayfa sayıları, geçen yıl gözle görülür oranda arttı.

Portalın ziyaretçi sayısı, geçen yıl yüzde 145 artışla 4 milyon 618 bin 456 oldu. Görüntülenen sayfa sayısı ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 128 artarak 6 milyon 668 bin 356'ya ulaştı.

Aynı verilere göre, il sayfaları ise geçen yıl 3 milyon 732 bin 571 kez ziyaret edildi.

En çok ziyaret alan ilk 5 il sırasıyla Bursa, Mersin, Gaziantep, Kocaeli ve Erzurum oldu.

Kaynak: AA