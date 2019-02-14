Kültür ve Turizm Bakanlığı yazılı açıklamasıyla, sinema alanındaki uzman ve akademisyenlerle meslek birliklerinin belirlediği isimler ve Bakanlık temsilcisinden oluşan 14 kişilik Sinema Destekleme Kurulunun toplandığını duyurdu.

Kurul, animasyon, belgesel ve kısa filmlerle senaryo ve diyalog yazım türlerindeki bin 607 başvuruyu değerlendirdi.

Sinema Destekleme Kurulu bu yıl 11 animasyon film yapım projesine 270 bin, 57 belgesel yapım projesine 4 milyon 284 bin, 51 kısa film yapım projesine 737 bin ve 22 senaryo ile diyalog yazım projesine 235 bin lira destek sağlanmasını kararlaştırdı.

"İlk filmini gerçekleştirecek yönetmen", "uzun metrajlı kurgu film", "yapım ve yapım sonrası" destek başvurularının değerlendirileceği ikinci kurul toplantısı ise, mart ayında yapılacak.

"Konumuz Savaşın Çocukları"

Bu destekten yararlananlardan biri de yönetmen Tülay Gökçimen...

"Bugüne kadar hep savaş, çatışma, işgal bölgelerinde yaşayan çocuklarin belgesellerini çektim. Şimdi onları ve yaşadiklarini anlatan bir sinema filmi çekme niyetindeyiz. Bugün yaşananlari gelecek nesiller de bilsin, izlesin, unutmasın diye bu filmi çekmek istiyorum. Konumuz; Savaşın Çocukları."

Gökçimen, kendilerine verilen desteğin sinema için çok önemli olduğunu söyledi.

Sinema sektöründe pek çok kişinin ürün vermek istediğini belirten Tülay Gökçimen'e göre, sektörün pahalı olması çoğu yönetmenin önünü kapatan bir etken.

"Bakanlığımızın hem senaryo yazımına hem de filmin çekimine vermiş olduğu destek, film çekme heyecanını yaşayan yönetmenler için çok önemli ve motive edici bir gelişme. İnşallah güzel bir senaryo yazarız. Bunun için var gücümle uğraşacak ve aldığım desteği son kuruşuna kadar hak etmeye çalışacağım."

Haber: TRT Haber