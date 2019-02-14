İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) açıklamasına göre, festival kapsamında bu yıl 17. kez yapılacak olan "Genç Caz Konserleri"ne başvurular başladı.

Türkiye'de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturan "Genç Caz", caz ve benzeri müzik türlerine ilgi duyan genç müzisyenleri teşvik etmeyi ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı amaçlıyor.

Genç Caz'a katılmak isteyen müzisyenler ve topluluklar, başvurularını "iksv.org/genccaz" adresinden yapabilecek.

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Seçilenler 26 Mayıs'ta belirlenecek

Genç müzisyenler, seçmelere klasik ya da çağdaş caz türlerindeki çalışmalarının yanı sıra blues, funk, soul ya da caz etkileşimli yerel müzik ve benzeri tarzlardaki demoları ile katılabilecek.

Genç Caz'ın değerlendirme kurulu tarafından, başvuruların arasından seçilecek 10 topluluk, 26 Mayıs'ta Salon İKSV'de yapılacak değerlendirme konserinde belirlenecek.

Kazananlar, festivalin bu yıl da programında olan "Parklarda Caz" etkinliği kapsamında düzenlenecek, ücretsiz Genç Caz konserlerinde yer almaya hak kazanacak. Bu isimler ayrıca, festival kitapçığı ve festivalin resmi web sitesinde, festival sanatçıları içerisinde yer alacak.

Kaynak: AA