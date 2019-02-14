Nostaljik tramvayın 105. yılı için Beyoğlu Tünel meydanında kutlama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Engelliler Müdürlüğü Avrupa Müzik Grubu kutlamalar kapsamında mini bir konser verdi.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdür Yardımcısı Hasan Özçelik, İstanbul'un raylı sistem serüveninin, 1869'da Dersaadet Tramvay Şirketinin kurulmasıyla başladığını anlattı.

"İlk raylı sistem, 1871'de Azatkapı-Beşiktaş arasında atlı tramvaylarla başlamış, daha sonra 1912 Balkan Savaşları'nın başlamasıyla birlikte atların askere çağrılması nedeniyle, 2 yıl kadar ara verildi."

"İstanbul'un aşkıdır tramvay"

1913'te Silahtarağa'da elektrik fabrikasının kurulmasıyla birlikte ilk elektrik üreten çalışmalardan birinin de raylı sistem olduğunu anlatan Özçelik, şöyle konuştu:

"11 Şubat 1914'te iki yıl aradan sonra yenilenerek ve bu kez elektrikli olarak modernize edilmiş araçlarla, İstanbul'da tekrar raylı sistem serüveni başlamış oldu. İstanbul'un ikinci raylı sistemi dünyanın ikinci metrosu diyebileceğimiz Tünel de dünyanın ikinci metrosu olma özelliğine sahip. 1914'te serüveni başlayan raylı sistemler ağımız bugün itibarıyla 170 kilometre ve şu an inşaatı devam eden 285 kilometre ile birlikte daha da genişlemiş olacak."

Kutlama programında, vatandaşlara, pamuk şeker, salep ve nostaljik İstanbul tramvayların resimleriyle süslenen, "İstanbul'un aşkıdır tramvay" yazılı yastıklar hediye edildi.

Nostaljik tramvay'in tarihi

Adı Beyoğlu ile özdeş hale gelen tramvaylar, ilk seferini 11 Şubat 1914 tarihinde yaptı.

İstiklal Caddesi'nin vazgeçilmezleri arasına giren tramvay, gelişen teknolojilere ve şehirleşmeye yenik düşerek 1961 yılında Avrupa Yakası'nda, 1966'da ise Anadolu Yakası'nda son seferine çıkarak yolcularına veda etti.

Daha sonra sembolik olarak İstiklal Caddesi'nde yeniden çalıştırılan tramvay, bugünkü hattı olan Tünel-Taksim arasındaki yolculuğunu sürdürüyor.

Kaynak: AA