Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Ormanya Doğal Yaşam Parkı yarıyıl tatilinde yerli yabancı turistlerin gözde rotalarından biri oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda ve koordinasyonunda hazırlanan Uzuntarla Tabiat Parkı Ormanya, doğal çevresiyle birlikte 4 bin dönümlük alana yayılıyor.

66 farklı türde 792 hayvanı barındırıyor

Ziyaretçiler için tüm detayların düşünüldüğü Ormanya, içerisinde yaşayan hayvanların habitatlarını korumayı hedefliyor.

Aynı zamanda, doğal güzellikleriyle birlikte birbirinden farklı etkinlik ve deneyimler yaşanabilecek, çok yönlü bir hizmet sunuyor.

4 bin dönüme yayılan bu dev proje içerisinde toplam 66 farklı türde 792 hayvan yaşıyor.

"Kızıl geyik, alageyik, karaca, ceylan, yaban koyun, şamua, Anadolu dağ keçisi, yılkı atı, yaban koyunu, siyah kıl keçisi, minyatür keçi, tiftik keçisi, karakaya ve karagül koyunu, oklu kirpi, Mardin beyaz eşeği, lama, deve, tavus kuşu, at, midilli, zebra, kuğu, yeşilbaşlı yaban ördeği, sülün."

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olduğu belirtilen Ormanya'da birçok sosyal alan da yer alıyor.

Kaynak: AA