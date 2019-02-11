Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen vergi yasalarıyla ilgili torba kanuna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının yayıncılık sertifikası verdiği yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi (KDV) sıfırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi temel atma töreninde yaptığı konuşmada kitap dergi ve gazetelerde KDV'nin sıfıra düşürülmesi uygulamasının yayıncıları ve satıcıları kapsayacak şekilde genişletileceğinin müjdesini verdi.

Kitap, dergi ve gazetede yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı, kanunda yapılacak değişikliğin yasalaşmasıyla sıfıra düşürülmüş olacak.

Yeni çalışmalar yapılacak

Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek, kitap ve süreli yayınların satışında yayıncılara getirilen KDV istisnasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcileriyle bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Dar kalmı kısımları genişletmek için yeni bir çalışma yapılacağını anlatan Kısakürek, "Kanunun yeniden düzenlenmesi ve eksiklerinin giderilmesi konusunda destek olacaklarını söylediler. Okur kitaba yüzde 8 daha ucuz ulaşacak" dedi.

"Sektörün canlılığı artacak"

Kısakürek, sektörün bütün temsilcileri ve okura yansıyacak bir KDV sıfırlanmasının kısa zamanda yürürlüğe gireceğine dikkat çekti. Ayrıca, kitap ve süreli yayınların satışında yayıncı, dağıtımcı, kitapçı ve internet satıcısını kapsayan bir KDV muafiyetini talep ettiklerini söyledi.

Yeni kanunla yayınevlerinin birikmiş olan KDV alacaklarını tahsil etmelerinde yaşanan sorunların da ortadan kalkacağını vurgulayan Kısakürek, "Eskiden birikmiş KDV alacaklarımızı bir yıl sonra tahsil edebiliyorduk ancak şimdi ayın sonunda bir beyanname ile satılan kitabın üretim KDV'si kolaylıkla geri alınabilecek" dedi.

Kısakürek, yayıncıların biriken KDV yükünün azalmış olmasının yayıncıları yeni kitaplar üretmeye teşvik edeceğini ve sektörün canlılığını artıracağını da vurguladı.

"Önümüzdeki hafta Meclis'e taşınacağının müjdesini aldık"

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise mevcut yasadaki eksikliklerin hızlıca giderileceğinin sözünü Gelir İdaresi Başkanlığından aldıklarını belirterek, "Yayıncıdan okura kadar olan kısımda kitap ve süreli yayınlara uygulanan KDV’nin tamamen kalkacağı bir sistem üzerine çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta Meclis'e taşınacağının müjdesini aldık" diye konuştu.

Kocatürk, yeni kanun çalışmalarına yayın sektörünün temsilcilerinin de katıldığını anlattı.

"Bizim de kanun yapma yetkisi olanların da niyeti yayıncıdan başlayarak dağıtımcı, kitapçı ve e-ticaret satıcısının kitap ve süreli yayın satışlarında KDV'yi sıfırlamak."

Kocatürk, kanunun hedeflenen şekilde yasalaşması halinde okurun kitaba daha ucuz ulaşacağını ve yayıncıların devletten alacağı KDV’ye yönelik gelirlerini daha hızlı alabileceğini söyledi.

Kaynak: AA