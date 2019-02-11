Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarında inşa edilen, belediye ve hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yapılan "ay yıldız" şeklindeki cami, mimarisiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği caminin yaklaşık 2-2,5 ay sonra ibadete açılması hedefleniyor.

Vatandaşların her türlü ihtiyacı dikkate alındı

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 7 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu caminin tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Şehir içerisinde kılınan cenaze namazlarının şehir içi trafiğini olumsuz etkilemesi sebebiyle bu caminin inşaatına başlanıldığını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Yukarı Tekke Mezarlığı bölgesinde ay yıldız formunda planladığımız bir proje. İçerisinde taziye salonları, kütüphaneleri olan, vatandaşların her türlü ihtiyacını dikkate alarak planladığımız bir çalışma."

8-10 bin kişi namaz kılabilecek

Aydın, yerleşke içinde açık ve kapalı otoparklar da bulunduğunu ve caminin yapımının tamamlanma aşamasına geldiğini vurguladı.

"İnşallah 2-2,5 ay gibi bir süre içerisinde de proje tamamlanmış olacak ve orası da şehrimizin hizmetine sunulacak. Ay yıldızlı formla planlanan, Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla ilk proje. Gerçekten hoş bir görüntüsü var."

Sami Aydın, projenin vatandaşların caminin içinden çıkmadan cenaze namazına katılabilecek şekilde tasarlandığını belirtti.

Açık ve kapalı alanı ile değerlendirildiğinde 8-10 bin kişinin rahatlıkla cenaze namazını kılabileceğini vurgulayan Aydın, ibadethane tamamlandığında kalabalık cenaze namazlarının Ulu Cami yerine burada kılınabileceğini söyledi.

Hem şehir trafiği açısından hem de vatandaşların cenaze namazı dendiği zaman adresinin belli olması bakımından isabetli bir proje olduğunu söyleyen Aydın, caminin yapımına belediyenin ve hayırsever vatandaşların katkı sunduğunu anlattı.

Kaynak: AA