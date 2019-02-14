Film yapımcılarına, küresel insani sorunları alışılagelmişin dışında ve yaratıcı bir bakış açısıyla göz önüne serme imkanı veren TRT World Citizen Kısa Film Yarışması'nın başvuruları devam ediyor.

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Yarışma bu yıl, çatışma bölgelerindeki şiddetin ve baskının kurbanları, aynı zamanda savaş sonrası barışın inşa edilmesinde öncü olan kadınların hikayelerini öne çıkaran "Savaşın Kadınları" temasıyla gerçekleştirilecek.

Farkındalık oluşturması ve izleyicilere kendi hayatları, sorunları ve mücadeleleri konusunda yeni bakış açıları katması hedeflenen yarışmada, bu yıl kısa filmler, çatışma bölgelerindeki kadınların yaşadığı zorlukları konu edinecek.

Geçen yıl 110 ülkeden 3 binin üzerinde başvurunun yapıldığı, bu yılki yarışmaya farklı ülkelerden şimdiye kadar 500'ün üzerinde talebin geldiği TRT World Citizen Kısa Film Yarışması'nın başvuruları 31 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA