Ok attılar, güreş tuttular, topaç çevirdiler.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu iş birliği ile geleneksel sporlar söyleşisi düzenlendi. Üniversite öğrencileri geleneksel sporları deneyimleme imkanı buldu.

Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Bugün burada sporun farklı bir yönüne vurgu yapmak için bir etkinlik içerisindeyiz. Spor sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir kültür" dedi.

Söyleşinin konuğu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan oldu.

Erdoğan, geleneksel sporların kültüre olan katkısının önemine vurgu yaptı:

"Geleneksel sporları güzel sunup tanıtabilirsek o sporla henüz sağlıklı bir ilişki kurmamış kesimlerin de sporla aktif, verimli bir ilişki kurması sağlanabilir. Geleneksel sporlardaki bu mücadelenin dünyanın kültürel zenginliğini koruma anlamında çok önemli olduğuna inanıyoruz."

Bilal Erdoğan, söyleşi sonrası öğrencilerle birlikte oyun stantlarını gezdi, ok attı.

Kaynak: TRT Haber