Üniversite öğrencileri geleneksel sporları deneyimledi18 Aralık 2019 Çarşamba 17:54 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 20:25
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Etnospor Söyleşileri etkinliğine ev sahipliği yaptı. Öğrenciler, ok atıp güreş tuttu, geleneksel sporları deneyimledi.
Ok attılar, güreş tuttular, topaç çevirdiler.
Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu iş birliği ile geleneksel sporlar söyleşisi düzenlendi. Üniversite öğrencileri geleneksel sporları deneyimleme imkanı buldu.
Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Bugün burada sporun farklı bir yönüne vurgu yapmak için bir etkinlik içerisindeyiz. Spor sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir kültür" dedi.
Söyleşinin konuğu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan oldu.
Erdoğan, geleneksel sporların kültüre olan katkısının önemine vurgu yaptı:
"Geleneksel sporları güzel sunup tanıtabilirsek o sporla henüz sağlıklı bir ilişki kurmamış kesimlerin de sporla aktif, verimli bir ilişki kurması sağlanabilir. Geleneksel sporlardaki bu mücadelenin dünyanın kültürel zenginliğini koruma anlamında çok önemli olduğuna inanıyoruz."
Bilal Erdoğan, söyleşi sonrası öğrencilerle birlikte oyun stantlarını gezdi, ok attı.
Kaynak: TRT Haber