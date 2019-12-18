Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı düğmeye bastı.

Kordonboyu'ndaki tarihi bina, araştırma merkezine dönüşüyor. Bunun için Piri Reis Müzesi'nde restorasyon başladı. Yapı nemden arındırılacak. Eser ve ziyaretçi güvenliği için önlemler artırılacak.

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, çalışmalarla ilgili konuştu:

"Burası Piri Reis Müzesi olarak kullanılmaya devam edecek. Piri Reis Çanakkale'nin değerlerinden biri. Bu binada Çanakkale Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi kurulacak."

Projede çocuklar da unutulmadı.

19. yüzyıldan kalma binadaki restorasyon çalışmaları tamamlandığında araştırma merkezi içerisinde atölyeler, Piri Reis Müzesi, kütüphane gibi çeşitli aktivite alanları da yer alacak.

Tarihi Alan Başkanlığı korumasındaki bilgi ve belgeler, dijital ortama aktarılacak. Çalışmaların bir yılda tamamlanması planlanıyor.

Haber: Altuğ Acer