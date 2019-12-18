Kutadgu Bilig, yani mesut olma bilgisi, 950 yıl önce Yusuf Has Hacib tarafından yazıldı. Birey, cemiyet ve devlet hayatıyla ilgili birçok öğüt içeriyor.

Bu değerli eser 2019'un UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programında yer aldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) da eserdeki kadim öğütler üzerine yorum ve makalelerin bir kitapta toplanmasını sağladı.

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, eserle ilgili şunları söyledi:

"Bizim kültür ekonomisi dediğimiz sinemaya, kitaba tekabül eden şirketler de bizim üyemiz. Doğal olarak da görevimiz, sosyal sorumluluk projesi olarak hem kültürümüze katkıda bulunmak hem yeni nesillere bu kadim değerlerin ulaşmasını sağlamak."

İnternette erişime açık

İstanbul Edebiyatçılar Derneği ile yürütülen çalışma 1 yıl sürdü. Türk İslam kültürünün başyapıtı derinlemesine ele alındı.

Davranış Bilimleri Uzmanı Dr. İlhami Fındıkçı ise, eser üzerine şöyle konuştu:

"Ben liderlik ile ilgili çalışıyorum. Yani ona indirgedim meseleyi. Hasletleri, özellikleri olan bu coğrafyanın insanı bu konuda model olabilir dünyaya."

Kutadgu Bilig ve Türk İslam Kimliği kitabı, İstanbul Ticaret Odasının internet adresinde e-kitap olarak ücretsiz erişime açık.

Kaynak: TRT Haber