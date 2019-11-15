TRT Müzik, yayına başladığı günden beri, farklı müzik zevklerine hitap eden programlarıyla büyük beğeni topluyor.

Geniş yelpazesiyle herkese hitap ediyor

TRT Müzik 10. yaşını 16 Kasım Cumartesi günü Mustafa Keser’in sunacağı "Ustadan İstekler" programında kutlayacak.

Türk Halk Müziği’nden Türk Sanat Müziği’ne, poptan caza, tasavvuftan etnik müziğe uzanan geniş bir yelpazede, tüm müzik severleri müzik çatısı altında bir araya getiriyor. Balkanlar’dan Rumeli’ye Türk müziğinin izini sürüyor, gönül coğrafyamızda yer eden şarkıları ekranlara taşıyor. Dünya müziğinden seçkilere yer veriyor.

Müzik kültürünü geliştirmeyi amaçlayan TRT Müzik, emeğini müziğe adamış müzisyenlerden, kalbini müziğe açmış amatörlere kadar herkese alan yaratıyor. Engelli sanatçılarının hayalini gerçekleştiriyor, genç sanatçılarla müziğe yeni bir soluk kazandırıyor, Anadolu’nun yerel sanatçılarını ve zenginliğini ekranlara taşıyor.

16 Kasım'da saat 20.00'de

16 Kasım Cumartesi günü tüm programlar özel içeriklerle ekrana taşınıcak. 10. yılın kutlanacağı programda Mustafa Keser’e TRT sanatçıları Nusret Yılmaz ve Tuğçe Pala eşlik edecek.

"Ustadan İstekler" 16 Kasım Cumartesi saat 20.00’de canlı yayınla TRT Müzik’te.

Kaynak: TRT Haber

