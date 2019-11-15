Türkiye’de son günlerde büyük ilgi görmeye başlayan Kore animasyonu üzerinden iki ülke arasında olası iş birliği modellerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe yayın kuruluşları, eğitim kurumları, ticari işletmeler, öğrenciler ve animasyon meraklıları katıldı.

Açılış konuşmalarını Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu’nun yaptığı etkinliğe, Türkiye’de büyük ilgi gören ‘Harika Kanatlar’ çizgi filminin Koreli yapımcı şirketi FunnyFlux Genel Müdürü Jung Jin Hong da katıldı.

"Animasyon sadece animasyon değildir"

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, dünyadaki ve Türkiye’deki animasyon sektörüne bakış açılarını anlattığı konuşmasında animasyon sektörüne verdikleri önemi belirterek şunları söyledi:

‘Futbol sadece futbol değildir’ dedikleri gibi biz de ‘Animasyon sadece animasyon değildir’ diyoruz. Günümüzde animasyon, reklam ve pazarlama sektörünün dilinden düşürmediği 360 derecelik bir dünyanın en önemli aktörlerinden birisidir. Animasyon artık televizyon ekranlarından dışarıya çıkmış, tüm dijital mecralarda, etkinliklerde, müzikallerde, mobil aplikasyonlarda, oyunlarda, dergilerde, lisanslı ürünlerde ve tabii ki sinema filmlerinde vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Hem bizim, hem de çocuklarımızın her yerde karşısına çıkan bu sektörü çok daha ileriye taşımanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açısıyla çalışıyoruz ve ülkemizdeki başarıyı uluslararası alana da taşımayı hedefliyoruz.”

FunnyFlux Genel Müdürü Jung Jin Hong ise yaptığı sunumda, hayata geçirdikleri projelerin planlama ve yapım aşamaları ile iş birliği modellerini anlattı. TRT Çocuk ile uluslararası bir yapım için iş birliği yapabileceklerini söyledi.

"Animasyon atölyesi ve film gösterimlerine büyük ilgi"

Etkinlik kapsamında düzenlenen animasyon atölyesinde, birçok ülkede başarı yakalayan “Köpekler Adası” ve “Kabakçığın Hayatı” filmlerinin Kore asıllı yönetmeni Kim Keukeleire, 20 kişilik bir öğrenci grubuna animasyon yapımı hakkında rehberlik etti. Atölye sonrasında öğrencilere sertifika verildi.

Film gösterimlerinde ise “Küçük Otobüs Tayo”, “Harika Kanatlar”, “Zombi Dumb” ve “Bir Anne Kuşun Hikayesi” öğrencilerle buluştu.

Kaynak: TRT Haber