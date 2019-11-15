Yeni bölümleriyle yeniden seyirciyle buluşan TRT 1'in sevilen yapımı "Seksenler"in oyuncuları, dizinin setinde bir araya geldi.

Hafta içi her gün yaklaşık bir saatlik bölümler halinde yayınlanan dizinin yapımcısı Birol Güven, dizide sıradan insanın küçük hikayelerini anlatmaya devam ettiklerini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

TRT'nin devam kararını vermesiyle çekimlere başladıklarını anlatan Güven, "Bizde hiçbir şey 'büyük' olmaz. Hayat gibidir, hayatımızda da olmaz zaten. Hayatlarımız filmlerden farklıdır. Biz küçük, sıradan hikayeler anlatmayı seviyoruz" diye konuştu.

Güven, diziye büyük bir coşkuyla devam ettiklerini belirterek, izleyicinin 20'ye yakın yeni karakterle tanışacağını söyledi.

"Değerli olan gündelik hayat"

Yeni dekorlarla sürprizlerin olacağını aktaran Güven, şöyle konuştu:

"Diziyi sürekli yeni ve canlı tutmak zorundayız. Buna devam edeceğiz. Çünkü bizim büyük bir hedefimiz var. O da şu anda yok olan değerlerimizi kayıt altına almak. Seksenler önemli bir işlev görüyor. Çünkü değerli olan gündelik hayattır. Gündelik hayat bizim kültürümüz, değerlerimiz, geleneklerimizdir. Onları kayıt altına alıp bizden sonraki jenerasyonlara aktarmak gibi bir misyonumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle biz bunları 1980'lerde çok yoğun yaşıyorduk, şimdi bizi çocuklar da seyrediyor."

[Fotoğraf: AA]

Bugün yaptıkları şeyleri TRT'den öğrendiklerini ve TRT geleneğinin devam ettirildiğini vurgulayan Güven, "Bizim de bütün çabamız bu gündelik hayat geleneğinin ekranlarda devam etmesi" değerlendirmesini yaptı.

Eğlence, komedi, kahkaha...

Dizide "Ahmet" rolünü canlandıran Şoray Uzun, yayında olmadıkları zaman zarfında dizinin oyuncularının ve ekibinin birbirinden hiç kopmadığını kaydederek, "Biz bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Sanki dün paydos etmişiz bugün tekrar işe başlamışız gibi" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Seyircinin yoğun isteği üzerine yeniden başladıklarını vurgulayan Uzun, "Seyirci istedi sağ olsun TRT kayıtsız kalmadı, izleyicinin sesine kulak verdi. Biz dünden hazırdık hemen bir araya geldik. Senaryolar yazıldı, dekor inanılmaz bir hızla yetişti" diye konuştu.

"Seksenler'in karakteri samimiyet"

Yeni sezonda "Kör Ferit" rolüyle mahallenin yeni sakini haline gelen şarkıcı ve oyuncu Metin Şentürk, "Seksenler benim hiç kaçırmadan izlediğim bir projeydi, izleye izleye dizinin içine girdim" dedi.

"Seksenler" dizisinin yeniden Türkiye'ye hitap edeceğini vurgulayan Şentürk, şunları söyledi:

"Bu samimiyet devam edecek, çünkü karakteri bu dizinin. Yıllardır izledik, ben hala 30 saniye sonraki repliği bilmeme rağmen yine tekrar tekrar aynı bölümleri izliyorum. Başka bir büyüsü var bu dizinin. Çok eğleneceğiz, hem sette eğleneceğiz hem televizyon başında. Hep beraber eğlenelim gitsin."

"O dönemi samimi müziklerle anlatmak gerekiyor"

Dizinin müziklerini hazırlayan Aydın Sarman ve Burcu Güven de müziklerin 1980'li yıllara ait olduğunu, o dönemin yansıması olduğu için akılda kaldığını anlattı.

Sette bulunmanın, oyuncular ve ekiple aynı havayı solumanın önemine değinen Sarman, "O duygunun yansıması, samimiyetin geçmesi çok önemli. Çünkü seksenler dönemindeki objeler o kadar samimi ki onları da samimi müziklerle anlatmak gerekiyor" dedi.

Yayınlandığı yıllar boyunca büyük beğeniyle izlenilen "Seksenler" dizisinin yönetmen koltuğunda Bora Tekay oturuyor.

Geniş oyuncu kadrosuyla hafta içi her gün haber bülteni öncesi ekranlara gelen dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Yasemin Conka, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol ve Osman Büyükercan yer alıyor.

Kaynak: AA