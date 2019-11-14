Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu.

Bakan Ersoy, "Milli Sarayları da yılbaşından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz, fiyatında herhangi bir değişiklik olmuyor." dedi.

"Milli Kütüphanemiz 24 saat hizmet vermeye devam ediyor"

Milli Kütüphanelerin kapatıldığı iddialarına ilişkin, Ersoy, şunları kaydetti:

"Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım spekülasyonlar yapılıyor. Bu spekülasyonları yapanlar maalesef sadece dedikodu yapıyorlar. Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca bırakın kapatmayı daha da büyütüyoruz."

"Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değil"

Bakan Ersoy, "Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değildir. Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme ve yaptırıma tabi tutulamaz. Bu alenen sansür uygulaması olmakta ve Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Thomas Cook krizi ortadan kalktı"

Bakan Ersoy'un gündeminde geçtiğimiz eylül ayında iflas eden Thomas Cook şirketi de vardı. Ersoy, şirketten boşalan koltukların fazlasıyla doldurulduğunu, Türk turizminin bu iflastan etkilenmeyeceğini belirtti.

"Geçen hafta İngiltere'de fuardaydım. Türkiye satışları birinci sırada yer alıyor açık ara diğer ülkelerle kıyaslandığında. Thomas Cook ile ilgili kriz ihtimalinin tamamen ortadan kalkmış olduğunu en son fuarda da görmüş olduk."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu inşaatının 2020 yılında tamamlanarak hizmete açılacağını aktardı.

Kaynak: AA, TRT Haber