Eğitim, kültür ve İtalyan gastronomi geleneğinin tanıtılmasını amaçlayan ve 40’tan fazla etkinlikle dolu programıyla, 4. İtalyan Mutfağı Haftası’nın bu seneki konusu “Sağlıklı yaşam tarzı: Akdeniz modeli”

İtalyan Yemekleri Haftası vesilesiyle iki meşhur ‘yıldızlı’ şef, ‘Lezzet Elçisi’ Dernek

Başkanı Cristina Bowerman ile Şef Christoph Bob başta olmak üzere bir çok konuk Türkiye’ye gelecek.

Program kapsamında İtalya Büyükelçiliği, Türkiye’de İtalya’yı temsil eden tüm

kurumların işbirliğiyle, programa katılacak şeflerin sanatsal mutfak çalışmaları

sayesinde İtalyan gastronomisinin otantik lezzetlerini Türk gastronomiseverlerle

buluşturacak, mutfak dersleri, atölyeler, müzik geceleri ve tadım etkinliklerinden

oluşacak zengin bir program sunacak.

Ankara

Ankara’da düzenlenen program, İtalyan Mutfağı Haftası etkinliklerini tanıtmak için

18 Kasım’da Hilton Otel’de gerçekleştirilecek bir basın toplantısıyla başlayacak.

“Michelin yıldızlı” ve “Il Refettorio del Monastero di Santa Rosa” restoran şefi

Christoph Bob, bütün hafta boyunca Hilton Otel’de özel bir İtalyan menüsü

hazırlayacak ve Bilkent Üniversitesi’nde mutfak dersleri verecek.

27 Kasım’da ise Ankara Üniversitesi’nde Coğrafi İşaretler ve gastronomi mirasının uluslararası düzeyde korunması konulu bilimsel bir konferans düzenlenecek.

İstanbul

İstanbul İtalya Başkonsolosluğu ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi tarafından

düzenlenecek İstanbul programı kapsamında da 18-20 Kasım tarihleri

arasında IMI Özel İtalyan Lisesi’nde İtalyan gastronomisi konusunda atölyeler ve

seminerler yapılacak.

21 Kasım’da Circolo Roma derneğinde İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, Leonardo da Vinci anısına bir yemek düzenlenecek, 22 Kasım’da da İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, “Leonardo’nun Son Akşam Yemeği” adlı bir konferans organize edecek.

İstanbul İtalya Başkonsolosluğu organizasyonuyla ayrıca 18 Kasım’da Akdeniz Diyeti konusunda Pollenzo Üniversitesi’nden Prof. Morini ve 20 Kasım’da Gıda İsrafıyla Mücadele üzerine Banco Alimentare Vakfı Başkanı Dr. Lucchini tarafından düzenlenen iki konferans verilecek.

İzmir

İzmir’de düzenlenen program ise 4 ayrı restoran ve 6 İtalyan şefin katılımıyla

gerçekleştirilecek. Yaşar Üniversitesi’nden bir tarih ve mutfak uzmanının da ‘Leonardo Da Vinci’nin mutfağı’ konusunda konuşma yapacağı özel gece gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

Diğer şehirlerde olduğu gibi İzmir’de de kültür ve eğitim, haftanın ana temaları

olacaktır: bu bağlamda 19 Kasım’da İtalyan şef Antonio Franzè İzmir Ekonomi

Üniversitesi’nde ve 21 Kasım’da İtalyan şef Tommaso Mandolino Yaşar

Üniversitesi’nde iki ayrı atölye düzenleyecek.

Kaynak: TRT Haber