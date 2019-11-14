İtalyan mutfağı Türkiye'de kapılarını açıyor14 Kasım 2019 Perşembe 10:20 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 10:49
İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Konsolosluğu tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenecek İtalyan Mutfağı Haftası 18 – 24 Kasım'da başlıyor.
Eğitim, kültür ve İtalyan gastronomi geleneğinin tanıtılmasını amaçlayan ve 40’tan fazla etkinlikle dolu programıyla, 4. İtalyan Mutfağı Haftası’nın bu seneki konusu “Sağlıklı yaşam tarzı: Akdeniz modeli”
İtalyan Yemekleri Haftası vesilesiyle iki meşhur ‘yıldızlı’ şef, ‘Lezzet Elçisi’ Dernek
Başkanı Cristina Bowerman ile Şef Christoph Bob başta olmak üzere bir çok konuk Türkiye’ye gelecek.
Program kapsamında İtalya Büyükelçiliği, Türkiye’de İtalya’yı temsil eden tüm
kurumların işbirliğiyle, programa katılacak şeflerin sanatsal mutfak çalışmaları
sayesinde İtalyan gastronomisinin otantik lezzetlerini Türk gastronomiseverlerle
buluşturacak, mutfak dersleri, atölyeler, müzik geceleri ve tadım etkinliklerinden
oluşacak zengin bir program sunacak.
Ankara
Ankara’da düzenlenen program, İtalyan Mutfağı Haftası etkinliklerini tanıtmak için
18 Kasım’da Hilton Otel’de gerçekleştirilecek bir basın toplantısıyla başlayacak.
“Michelin yıldızlı” ve “Il Refettorio del Monastero di Santa Rosa” restoran şefi
Christoph Bob, bütün hafta boyunca Hilton Otel’de özel bir İtalyan menüsü
hazırlayacak ve Bilkent Üniversitesi’nde mutfak dersleri verecek.
27 Kasım’da ise Ankara Üniversitesi’nde Coğrafi İşaretler ve gastronomi mirasının uluslararası düzeyde korunması konulu bilimsel bir konferans düzenlenecek.
İstanbul
İstanbul İtalya Başkonsolosluğu ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi tarafından
düzenlenecek İstanbul programı kapsamında da 18-20 Kasım tarihleri
arasında IMI Özel İtalyan Lisesi’nde İtalyan gastronomisi konusunda atölyeler ve
seminerler yapılacak.
21 Kasım’da Circolo Roma derneğinde İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, Leonardo da Vinci anısına bir yemek düzenlenecek, 22 Kasım’da da İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, “Leonardo’nun Son Akşam Yemeği” adlı bir konferans organize edecek.
İstanbul İtalya Başkonsolosluğu organizasyonuyla ayrıca 18 Kasım’da Akdeniz Diyeti konusunda Pollenzo Üniversitesi’nden Prof. Morini ve 20 Kasım’da Gıda İsrafıyla Mücadele üzerine Banco Alimentare Vakfı Başkanı Dr. Lucchini tarafından düzenlenen iki konferans verilecek.
İzmir
İzmir’de düzenlenen program ise 4 ayrı restoran ve 6 İtalyan şefin katılımıyla
gerçekleştirilecek. Yaşar Üniversitesi’nden bir tarih ve mutfak uzmanının da ‘Leonardo Da Vinci’nin mutfağı’ konusunda konuşma yapacağı özel gece gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.
Diğer şehirlerde olduğu gibi İzmir’de de kültür ve eğitim, haftanın ana temaları
olacaktır: bu bağlamda 19 Kasım’da İtalyan şef Antonio Franzè İzmir Ekonomi
Üniversitesi’nde ve 21 Kasım’da İtalyan şef Tommaso Mandolino Yaşar
Üniversitesi’nde iki ayrı atölye düzenleyecek.
Kaynak: TRT Haber