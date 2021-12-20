Sikkeler, hazine parçaları, heykelcikler...

Anadolu, tarihi ve kültürel mirasıyla dünyanın en zengin coğrafyalarından. Ancak defineciler ve kaçakçılar bu mirası yok ediyor, tarihi eserleri yurt dışında satmaya çalışıyor.

Güvenlik güçleri uluslararası organize çetelerin gözünü diktiği bu mirası korumak için sayısız operasyon düzenledi.

Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 222 bin tarihi eser ele geçirildi

Yurt dışına kaçırılmak üzereyken kurtarılan eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza ediliyor.

TRT Haber, müzede korunan 222 bin eser ilk kez görüntülendi.

İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürü Rahmi Asal, o eserleri şöyle anlattı:

"Hazine grubu dediğimiz eserler yer alıyor. Bunların içinde yüzükler, küpeler yer Ralmakta. Onun dışında altın, gümüş, bronz sikkeler. Bunların bir bölümü Yunan, taş eserler, keramik grubu eserler bulunuyor. Bunların bir bölümünde Yunan, Roma dönemi, İslami döneme ait sikkeler yer almakta. Onun dışında taş eserler de müzede sergileniyor, çanak çömlek dediğimiz keramik grubu eserler."

Dikkat çeken parçalardan bir tanesi de Osmanlı döneminde üstün hizmet gösteren devlet adamlarına verilen Mecidiye nişanı. 2003 yılında Atatürk Havalimanı yolcu salonunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken son anda kurtarıldı ve envantere dahil edildi.

Anadolu mirasına yakın takip

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, kaçırılan eserler için de yoğun diplomatik girişimlerde bulunuyor.

2002 yılından itibaren Türkiye'ye getirilen eser sayısı 5 bine ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılık Daire Başkanı Zeynep Boz, birçok eserin daha Türkiye'ye iade edileceği bilgisini paylaştı:

"Biz bunların zaten yurt dışında yakalandığını biliyorduk. Ancak Anadolu Operasyonu bize somut deliller sağladı. Bu yollada Hırvatistan, Sırbistan gibi ülkelerden eser iadesi yakın zamanda sağlayacağımızı düşünüyoruz. Organize çeteler eserlerin Anadolu ile bağlantısını koparmak için türlü yöntemlere başvuruyor."

Organize çeteler eserlerin Anadolu ile bağlantısını koparmak için türlü yöntemlere başvuruyor. Boz, o yöntemleri şöyle anlattı:

"Bu aracılar, satıcılar, kaçakçılar da eserlere uydurma şecereler yoluna gidiyorlar. Bir eser örneğin İngiltere'de bir müzayede de çıkmış olsun, bakıyoruz ki, 10 yıl önce hemen İsviçre'de satılmış örneğini gösteren bir takım belgeler olduğu, halbuki bir yayın sayesinde de anlıyoruz ki, o aradaki 10 yıldan çok önce Türkiye'de fotoğraflanmış."

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz

