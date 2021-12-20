Usta oyuncu Sezai Aydın 20 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

Aydın, John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş gibi bir çok karakteri seslendirmişti.

Aydın'ın seslendirdiği isimler arasında Al Pacino, Robert de Niro da vardı.

Kasım ayında eşini kaybetmişti

Aydın'ın eşi, Fatma Çiğdem Aydın, kasım ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Sezai Aydın kimdir?

Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olan Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olarak birçok yapımda rol aldı.

Bir dönem Keçiören Belediyesinde "Cumartesi Cumartesi" adlı çocuk eğlence programını sunan Sezai Aydın, birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı.

"Yahşi Cazibe", "Kınalı Kar" ve "Kaynanalar"ın da arasında bulunduğu birçok dizi, sinema filminde de rol alan Aydın, ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, seslendirme ve oyunculuk dersleri verdi.