Dijital dünyanın kolaylıklarını tiyatro sektörüne taşıyan Devlet Tiyatroları (DT), bilet alımlarında bir yeniliği hayata geçirdi.

DT'nin resmi sosyal medya sayfalarında yer alan oyun, festival, afiş ve broşür gibi tanıtımlarda 19 Aralık'tan itibaren QR kod yönlendirmesi yapılacak.

Biletler daha kolay alınabilecek

Tanıtımların altında yer alan QR kod, bilet almak ya da oyunla ilgili bilgi edinmek isteyen sanatseverler tarafından mobil telefonlara okutulabilecek. Bu durumda bilet alınan web sayfası görüntülenecek ve bu sayede bilet daha kolay alınabilecek.

DT, QR kodlu tanıtım çalışmasıyla daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyor.