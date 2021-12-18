Bayburt ve Erzurum sınırında yer alan Kop Dağı'nda bir araya geldiler, 105 yıl önce yapılan şanlı vatan savunmasını canlandırdılar.

2 bin 409 rakımlı Kop Dağı, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Çanakkale'den sonraki en önemli direniş noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Kahramanlık destanı belgesel ile gelecek kuşaklara aktarılacak

Kop Dağı'nda 1916 yılındaki destansı mücadeleyle işgalcilere geçit verilmedi. Ve orada yazılan destan hiç unutulmadı.

Tam bir asır önce Kop Dağı'nda yaşanan kahramanlık destanı çekilecek olan belgesel ile gelecek kuşaklara aktarılacak. İkinci Plevne Savunması olarak bilinen şanlı savunmasının belgeseli şubat ayında izleyiciyle buluşacak.

21 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak

Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin başlattığı belgesel çekimlerine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bayburt Belediyesi destek veriyor.

Çekimler 50 kişilik ekiple sürdürülüyor.

Kop Dağı'ndaki savunmayı konu alan belgeselin çekimleri 1 hafta sürecek.

"Zor Geçit Bayburt" adlı belgeselin, 21 Şubat'ta izleyiciyle buluşturulması hedefleniyor.