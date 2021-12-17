Osman Zeki Üngör, yıllarca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na (CSO) keman ve viyolonseli ile eşlik etti. Dünyanın dört bir yanında konserler verdi.

İstiklal Marşı'nın bestesi, onun enstrümanlarından çıkan tınılar ile hayat buldu.

Üngör'ün kullandığı keman ve viyolonsel, rastlantı eseri CSO'nun bakım ve onarım atölyesinde bulundu.

Üngör'ün keman ve viyolonseli onarılıyor

Müzik aleti yapımcısı (Luthier) Ziya Devletşah, "Kemanın üstünde çalışırken biraz daha yaklaştırdım ve fotoğrafını çekip büyüttüm. Spesialman Por Mösyö Zeki yazdığını ve Osman Zeki Üngör olduğunu anladım. Aynı zamanda aynı renk viyolonseli tamir ediyordum onun içinde de Spesialman Por Mösyö Zeki yazdığını gördüm" dedi.

Geçmişleri Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanan pek çok estrüman günümüzde CSO üyeleri tarafından kullanılıyor.

Osman Zeki Üngör'ün tarihi kemanı ve viyolonselinin de onarımı yapılıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Onarımı tamamlanan keman yılbaşı konserinde sahnede olacak

İstiklal Marşı'nın bestecisi CSO'nun ilk Konsetmaister'ı Osman Zeki Üngör'e ait keman ve viyolonselin bakım ve onarım çalışmaları CSO atölyesinde sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından enstrümanlar yeniden CSO sahnelerindeki yerini alacak.

Onarımında son aşamaya gelinen tarihi kemanın CSO'nun yılbaşı konserinde yeniden sahnede olması hedefleniyor. Tarihi viyolonsel ise sonraki konserlerde yerini alacak.