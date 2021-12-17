Yunus Emre Enstitüsü kurslarında Türkçe öğrenen dünyanın çeşitli ülkelerindeki insanların, yaşadıkları şehri Türkçe olarak tanıtacağı “Şehrime Hoş Geldiniz” TRT 1’de başlıyor.

Türk kültürüne ait bir olguyu denemek için, çeşitli sorular ve seçeneklerin sunulacağı ve sosyal medya üzerinden yapılacak oylama sonucuna göre programın izleyicilerin tercihi yönünde devam edeceği “Şehrime Hoş Geldiniz”, interaktif özelliği ile Türkiye’de bir ilk.

Türkçe bilen yabancılar yaşadıkları şehri tanıtıyor...

Türkçe bilen yabancıların sunumlarıyla dünyanın çeşitli ülkelerine uzanan bir yolculuğun izleyiciyle buluşacağı “Şehrime Hoş Geldiniz”, her Pazar 13.00’te TRT 1 ekranlarında.