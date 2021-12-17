Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 13:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT 1
Türkiye’de bir ilk: “Şehrime Hoş Geldiniz” TRT 1’de Başlıyor
Türkiye’de bir ilk olacak yapım TRT 1’de izleyiciyle buluşuyor. Programın gidişatını izleyicinin belirleyeceği, anlık olarak sosyal medya üzerinden oylama yapılabilen 'Şehrime Hoş Geldiniz'in birinci bölümü 19 Aralık Pazar saat 13.00’te TRT 1'de.
Yunus Emre Enstitüsü kurslarında Türkçe öğrenen dünyanın çeşitli ülkelerindeki insanların, yaşadıkları şehri Türkçe olarak tanıtacağı “Şehrime Hoş Geldiniz” TRT 1’de başlıyor.
Türk kültürüne ait bir olguyu denemek için, çeşitli sorular ve seçeneklerin sunulacağı ve sosyal medya üzerinden yapılacak oylama sonucuna göre programın izleyicilerin tercihi yönünde devam edeceği “Şehrime Hoş Geldiniz”, interaktif özelliği ile Türkiye’de bir ilk.
Türkçe bilen yabancılar yaşadıkları şehri tanıtıyor...
Türkçe bilen yabancıların sunumlarıyla dünyanın çeşitli ülkelerine uzanan bir yolculuğun izleyiciyle buluşacağı “Şehrime Hoş Geldiniz”, her Pazar 13.00’te TRT 1 ekranlarında.
Etiketler: TRT 1 Yunus Emre Enstitüsü
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