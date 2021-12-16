Saint Stefanos Kilisesi, Van'ın önemli tarih miraslarından biri.

17'nci yüzyılda inşa edilen klise, asırlara meydan okuyarak bugüne kadar ulaştı. Ancak definecilerin kaçak kazılarıyla önemli oranda tahribata uğradı.

4 asırdır ayakta

4 asır boyunca ayakta kalan klise, tarihi yapının yanı sıra Aksorik Dağı eteklerindeki konumuyla da dikkati çekiyor.



Dağ eteklerine inşa edilen kilisenin o dönem inşa edilen manastırın bir parçası olduğu biliniyor.

"En son 17'nci yüzyılda onarım gördü"

Klisenin tarihi geçmişiyle ilgili bilgi veren Sanat Tarihçisi Dr. Mehmet Top, "Kaya üzerinde yer alan kitabelerden ve gerekirse tarihi kayıtlardan buranın 11 ve 12'nci yüzyıllardan başlayan ama daha çok 14 ve 15'nci yüzyıl ve akabinde de 17'nci yüzyılda onarım geçirdiğini gösteren bazı kayıtlar bulunuyor" dedi.

"Kubbenin büyük ölçüde sağlam olduğunu görüyoruz"



Düzgün kesme taş mimarisiyle inşa edilen klisenin tarihe ışık tuttuğunu söyleyen Top, "Kubbenin de büyük ölçüde sağlam olduğunu görüyoruz. Kubbenin içerisindeki birtakım ayrıntılar, apsis kısmındaki ve kilisenin muhtelif yerlerinde kalmış haç ve diğer geometrik süslemeler aslında kilisenin önemini ortaya koyuyor" açıklamasını yaptı.

Tarihi yapı insan eliyle ve doğal tahribatlarla yıkılma tehlikesi yaşıyor.

Kilisenin yeniden eski ihtişamına kavuşturulması ve turizme kazandırılması hedefleniyor.

Haber: Hümeyra Pardeli

Kamera: Zafer Kumru