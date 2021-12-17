Giresun Adası, "Amazon kadınları", "Herkül'ün altın postu aramak için adaya gelmesi" gibi mitolojik hikayelere konu olmasıyla da biliniyor.

Adanın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydı için Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan başvuru işleminin ardından çalışmalar devam ediyor.

Adada Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar bulunuyor. Bölgede kazı çalışmaları 2009'dan beri sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazanfer İltar, bu yıl kule yapısı içerisinde yapılan kazılarda 14. yüzyıla tarihlenen kitabe bulduklarını söyledi.

İlk kez yazılı bir esere ulaşıldı

İlk kez yazılı bir eserle karşılaştıklarını anlatan İltar, kitabenin ada ve Giresun yöresinin tarihine ışık tutması bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kitabenin kule yapısının zemininde bulunduğunu ve 3. Aleksios Komnenos dönemine ait olduğunu Gazanfer İltar, şunları söyledi:

"Kitabede, adadaki yapı ve surların 'dönemin Giresun Valisi Roustam'ın oğlu Pinkernes Kyrikos'un eşi saygıdeğer Maria Hanımefendi tarafından yaptırıldığı' yazıyor. Bu eser bize adadaki yapıların kim tarafından yaptırıldığı hakkında bilgi veriyor. Kitabede geçen Roustam ismi, bölgedeki Türkmen beyleri ile Komnenos hanedanlığı arasındaki stratejik evlilikler hakkında da bizlere ipucu veriyor. Dolayısıyla dönemin Giresun valisinin, Trabzon imparatoruna çok yakın bir isim olduğu anlaşılıyor. Bu nedenlerle hem bölgedeki ilişkilere ışık tutması hem de Trabzon İmparatorluğu dönemine ait bölgesel bir alfabeyle yazılmış ünik bir eser olması bakımından kitabenin önemi daha da artıyor."

[Fotoğraf: AA]

İltar, son zamanlarda bölgede bulunan en önemli eserlerden biri olarak değerlendirilen buluntunun pişmiş topraktan 30x50 santimetre boyutlarında yapıldığını, yazıların beş sıralık kartuş içerisine kaz tüyü ile yazıldığını, verdiği bilgiler bakımından da bölge tarihi adına aydınlatıcı olduğunu anlattı.