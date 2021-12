Tıpkı insan gibi resim yapmayı öğrenen bir yazılım düşünün. Her resim birbirinden farklı, kendine özgü... Öğreniyor, ilham alıyor ve kendisini geliştirerek doğaçlama yapıyor. Eserlerden bazıları 100 farklı ressamın elinden çıkmış gibi...

Bu resimlerin sanatçısı yapay zeka teknolojisi...

Yapay zeka teknolojisinin dijital ressamı her ne kadar yeni ve özgün eserler üretse de, ustası elbette insan. Öyle olsa da sıra dışı ve etkileyici. Dijital ressamı Teknopark Kuluçka Merkezinde Türk mühendislerle konuştuk. Yazılımın geliştiricilerinden Bilgisayar Mühendisi Sinan Demir sorularımızı yanıtladı.

Dijital ressamı bize biraz anlatır mısınız?

Yapay dijital ressam aslında insan gibi resim yapmayı öğrenen bir bilgisayar yazılımıdır temelde baktığınızda. Ve bu yapay zeka adı da üstünde yapay zeka teknolojisine dayanır. İnsan gibi öğrenir, esinlenir, ilham alır ve nasıl bir insan doğaçlama bir şeyler üretiyorsa veya duygularla bir şey üretiyorsa, yapay zeka da tıpkı insanın bu mekanizmasını öğrenmeye çalışarak, insanın düşünce yapısıyla birlikte onun gibi üretmeye çalışan, tamamen özgün eserler üreten bir teknolojidir.

[Fotoğraf: Getty]

Herkesin baktığında İstanbul silüeti olduğunu anlayacağı ama sanki yüzlerce farklı ressamın elinden veya onlarca farklı insanın yüzlerce farklı yorumla yeniden oluşturulmuş gibi o resimleri oluşturabiliyoruz. Dolayısıyla içerik olarak evet aynı sizin resmi tanımanız anlamında ama tarz olarak stil olarak çok farklı.

Bugüne kadar yapay zeka ne kadar eser üretti?

20 bin civarı resim yaptı bugüne kadar biz bunlardan henüz bin tanesini görücüye çıkarttık öyle söyleyebilirim ama burada bir sınır yok. Yani biz çeşitliliği kategori bazında artırmak istiyoruz. Yani çok fazla olmasındansa özgün ve daha orijinal bir şeyler olmasını istiyoruz.

Ressamların eserlerinden esinlenerek mi bu resimler ortaya çıkıyor?

Biz bu teknolojiyi geliştirdik ve şu anda geliştirdiğimiz teknoloji ile tamamen özgün yani herhangi bir şeyin taklidi olmayan ama tabii ki benzer ressamlardan esinlenen, tıpkı insan ressamlar gibi düşünün, bunların her birinin geçmişte esinlendiği başka ressamlar vardır. Bizim yapay zeka yazılımımız da benzer ressamları üstat olarak kabul edip bunlara benzer şeyler aslında üretmeyi öğrenen bir sistem diyebiliriz.

Yapay zeka aslında tek bir hocadan değil, tek bir ustadan değil, yüzlerce ustadan öğrenebilir ve bu anlamda geçtiğimiz yüzyıllardaki işte Picasso gibi Van Gogh gibi duayenlerin muhakkak ki insanın ürettiği şeyin yerine geçer demek istemiyorum ama gerçekten burada yeni bir tarzda teknolojinin sanatsal yaratımları ile var olduğu bir dünya oluşuyor diyebilirim.

Dijital ressam farklı sektörlerde de kullanıyor mu?

Tasarıma dayalı birçok sektörde maliyeti düşürmek için kullanılabiliyor. Çeşitliliğin artması, maliyetin düşmesi ve hızın artması insanların giderek kendine özgü bir şeyler edinme ihtiyacını artık daha rahat karşılamasını sağlıyor, sağlayacak. Belki bir süre sonra birimizin evindeki bir tasarım, bir başkasına evinde olmayacak ve herkes kendine ait, sadece kendi zevkine ait ve sadece onda olan başka hiç kimsede eşi olmayan objelere veya görünümlere sahip olabilecek. Yapay zeka ressamı aslında bir yapay zeka tasarımcı gibi de düşünebiliriz. Bugün biz iki boyutlu evrende çalışıyoruz. Yani ürettiğimiz görseller sadece iki boyutlu görseller ama yakın gelecekte ben bunu mimaride de yer alacağını 3 boyutlu tasarımlar da yer alacağını düşünüyorum. Özellikle metaverse evreninde dijital tasarımlar ve değişken dijital tasarımlar çok revaçta olacak.

Mimaride bu teknoloji nasıl kullanılabilir?

Her gün evinizin tasarımını değiştirdiğinizi düşünün. Her gün evinizin mimari görselini değiştirdiğinizi düşünün. Bunu elle yapmak çok mümkün olmayabilir ama yapay zeka bunun sizin için her gün yeni bir evde oturuyormuş gibi her gün yeni bir ofiste çalışıyormuş gibi yeniden yeniden tasarlayabilir.

Gelecekte yapay zeka ile insan karşı karşıya gelebilir komplo teorilerini sıklıkla duyuyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Bugün yapay zeka otonom teknolojilerle insanın daha rahat edebileceği ama bu iyi ellerde geliştirilirse iyi eller tarafın yönetilirse insanı daha mutlu kılacak bir dünya. Teknoloji neticede bir araçtır. Bu aracı kimin elinde şekillendiği çok önemli. Dolayısıyla biz bunu iyi yönde kullanmaya çalışan mühendisleriz, biz iyi mühendisleriz.