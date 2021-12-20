Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi önderliği ve ASELSAN'ın iş birliği ile gerçekleştirilen “Ülkemizdeki Kullanıma Uygun Su Miktarı Nasıl Artırılır?” konulu proje yarışmasında finalistler belli oldu.

Yaşanabilir dünya için teknolojinin seferber edilmesi fikri ile başlatılan yarışmada finale kalan altı takım, ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve verimli şekilde yönetilebilmesi için projelerini sunacak.

Birinci takıma 10 bin TL para ödülü

Yarışmacıların projeleri; bilimsel yetkinlik, endüstrileşmeye yakınlık ve etkisi ile proje planının uygunluğu/uygulanabilirliği hususlarında değerlendirilecek.

Değerlendirme sonuçlarına göre; Suyun Gücü, Yakamoz, Aqua Alphas, İnovatif Su Teknolojileri (İSTEK), Hammurabi ve Stars of Engineers takımları finale kaldı.

Kazanan tüm takımların ASELSAN gezisine katılma hakkı elde edeceği yarışmada, birinci takıma 10 bin TL, ikinci takıma 7 bin 500 TL, üçüncü takıma ise 5 bin TL para ödülü verilecek.

Final canlı yayınlanacak

Final 22 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’te ASELSAN Akyurt yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik ve ödül töreni ASELSAN’ın YouTube ve Twitter adreslerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Twitter hesabından ve YTNK TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.