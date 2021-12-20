Ay’a atılan ilk adım insanlığın hayallerine sınırsız bir yol araladı.

İnsanlığın milyar dolarlık uzay yolculuğu merakı günümüzde milyon dolarlara nasıl mal edildi?

İşte adım adım uzay yolu serüveni...

Bundan 52 yıl önce uzun hazırlıklar sonrası özel eğitimli astronotlar, insanlığı Ay ile buluşturdu. Sadece astronotları taşıyan Apollo-11 gemisinin Ay yolculuğu o dönem 355 milyon dolara mal oldu. Geminin maliyetinin bugünkü karşılığı yaklaşık 11 milyar dolar. Tüm bu uzay programının faturası ise 25.4 milyar dolar. Bugünkü bedeli yüzlerce milyar dolar. O dönem insanlığın uzayda adım adım ilerlemesinin bedeli paha biçilemezdi.

O müthiş organizasyondan Dünya’ya geri dönebilen sadece astronotları taşıyan kapsül oldu. Onca emek ve maliyet uzayın derinliklerinde kayboldu.

[[Apollo 11 ve Astronotları / Fotoğraf: AP]]

Zamanla araştırmalar derinleşti, imkanlar gelişti, teknoloji her gün bir adım daha ileriye gitti. İnsanoğlunu uzayın derinliklerinde her geçen gün daha da bilgi sahibi yapan uzay programları artık SpaceX, Virgin Group gibi bireysel şirketler tarafından planlanmaya başladı.

[[Fotoğraf: SpaceX]]

Fırlatıldıktan sonra geri dönebilen ve tekrar kullanılabilen roketler, Uzay sınırına kadar çıkıp, Dünya’ya sağlıklı iniş yapabilen araçlar… Tüm bunlar uzay yolculuğunun maliyetinin daha da düşmesini sağladı. Örneğin SpaceX firmasının ürettiği Falcon-9 roketleri…

[[Falcon-9 Roketi / Fotoğraf: SpaceX]]

Bu roketlerin her birini sıfırdan fırlatmanın maliyeti 61 milyon dolar. Daha önce kullanılmış bir Falcon roketini kullanırsanız bunun maliyeti 50 milyon dolar. Virgin Group ile atmosferden çıkıp geri gelmek isterseniz ise bilet fiyatı 450 bin dolar…

[[Fotoğraf: Virgin Galactic]]

Milyar dolarlık projelerin güncel fiyatı milyon doların altına kadar geriledi. Bilet fiyatı içinde şirketin karının da olduğunu düşünürsek, uzaya araç gönderip getirmenin maliyetinin daha da az olduğunu tahmin etmek mümkün.

[[Fotoğraf: SpaceX]]

Eskisine göre kat be kat ucuzlayan uzay yolculuğu hala normal gelirli insanlar için pahalı bir hobi… Ancak yıllar önce zenginler için bile ulaşılması güçtü… Şimdi öncelik zenginlerde olabilir. Ama bir zamanlar uçak yolculuğu da çok pahalıydı. Elbette sıra sizlere de gelebilir…