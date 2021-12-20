CSO, 3 Aralık 2020'deki yeni salonların açılış konserinin ardından salgın tedbirleri nedeniyle seyircili konserlere ara vermek zorunda kaldı. Seyircili konserlerine eylülde başlayan CSO, birçok uluslararası sanatçıya eşlik etti.

CSO Müdür Yardımcısı Serhat Çalışkan, orkestranın yeni evine taşındıktan sonra büyük heyecanla başladığı yeni sezona, COVID-19 salgını nedeniyle bir süre ara verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın büyük gayretleriyle çeşitli etkinlik ve dijital kayıtlar yaparak, salgın nedeniyle ara verilen dönemi en az hasarla atlattıklarını belirten Çalışkan, yayımlanan genelgeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Sınav açınca Avrupa'da çalışan arkadaşlarımız da geri döndü"

Yeni sanatçı alımı için yaptıkları sınavla da yetenek göçünün önüne geçtiklerini dile getiren Çalışkan, "Bizim çocuklarımız Avrupa'ya gidip oradaki orkestraların sınavlarına giriyorlardı. CSO sınav açınca Avrupa'da çalışan arkadaşlarımız da geri dönerek bu sınava girdi. Bu da bizim için güzel bir geri dönüş oldu. 30 kişilik bir grup aldık. Hepsi enstrümanlarında çok başarılı, çok nitelikli başarılara sahip." dedi.

"Kalibrasyonu çok geniş eserler çalabiliyoruz"

Orkestraya katılan sanatçıların staj dönemini tamamladıklarını ve aktif olarak orkestrayla çalıştıklarını belirten Çalışkan, "Orkestramızda 124 sanatçı bulunuyor. Bu sayı bize büyük eserler çalabilmemizi sağlıyor. Kalibrasyonu çok geniş eserler çalabiliyoruz. Büyük bestecilerin büyük orkestra kullandığı eserleri, gönül rahatlığıyla çalabilecek kadromuz var. Dünyada A sınıfı bir orkestra neyse şu an Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da öyle." diye konuştu.

"Orkestra dünyaca ünlü müzisyenlere eşlik etti"

Serhat Çalışkan, kültür alanındaki eğitim konusunda da CSO'nun önemli bir yükümlülüğünün bulunduğunu, çocuklara yönelik gerçekleştirdikleri projelerle de bu konuda kapsamlı programlar yürüttüklerini aktardı.

Çalışkan, CSO'nun yıl boyunca, Grammy ödüllü cazcı Chris Botti, "20. yüzyılın en etkili 100 basçısından biri" olarak tanınan Avishai Cohen, duayen piyanist Gülsin Onay, Rus keman virtüözü Sergey Kravchenko, "piyanonun rock yıldızı" Simon Ghraichy, Echo Classic ödüllü keman sanatçısı Yury Revich ve Grammy ödüllü caz piyanisti Michel Camilo gibi ünlü isimlere sahnede eşlik ettiğini hatırlattı.

CSO'nun kendi evinde dünyaca ünlü isimlerle sahne almasının CSO Ada Ankara Yerleşkesinin tanıtımı için de önemli olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının böyle görkemli bir konser salonuna sahip olması bu ülke için bir prestij. Yeni evimiz sadece salonuyla değil, çalışma alanlarıyla da nitelikli hale geldiği için daha kaliteli programlar, çalışmalar yapılabiliyor. Bireysel çalışmalar da dahil." ifadelerini kullandı.

Orkestra sanatçılarının birbirlerini rahat duyarak çalışmalarına olanak sağlayan sahnelerinin olduğunu belirten Çalışkan, daha iyi müzik çıkartılabilmesini sağlayan akustiğin yanı sıra salonların teknik altyapıyla da sanatçılara kolaylık sağladığını söyledi.

Önemli ve sürpriz projeler

CSO Müdür Yardımcısı Serhat Çalışkan, gelecek yıl için de önemli ve sürpriz projeler planladıklarını dile getirerek, beklentilerine ilişkin şunları aktardı:

"Açık hava alanımızda bahar konserleri vermek ve bu konserleri buradaki gölün üzerinde kurulmasını hayal ettiğimiz platformun üzerinde yapmak istiyoruz. Onun dışında Ankara'nın caz konusunda İstanbul'a göre biraz daha kısır olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili grupları da buraya bol bol getirmek istiyoruz."