Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 11:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'de bağlamayla tanışan Çinli, ülkesinde konser veriyor
Türkiye'de gördüğü bağlamanın sesinden etkilenen Çinli Yue ve arkadaşları, bağlamayı müziklerinin bir parçası haline getirdi. Grubun bağlamayla verdiği konserler ülkede beğeniyle karşılanıyor.
Anadolu'nun geleneksel çalgısı bağlamanın sesi binlerce kilometre uzakta, Çin'de yankılanıyor.
Yue, Kapalıçarşı'dan aldığı bağlamayı çalmayı internetten izlediği videolardan öğrendi.
Çin'in alışık olmadığı bu çalgıdan çıkan ses, Yue ve grubuna ilgiyi de artırdı; grubun ününün yayılmasına katkı sağladı.
Etiketler: Çin
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