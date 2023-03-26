Anadolu'nun geleneksel çalgısı bağlamanın sesi binlerce kilometre uzakta, Çin'de yankılanıyor.

Yue, Kapalıçarşı'dan aldığı bağlamayı çalmayı internetten izlediği videolardan öğrendi.

Çin'in alışık olmadığı bu çalgıdan çıkan ses, Yue ve grubuna ilgiyi de artırdı; grubun ününün yayılmasına katkı sağladı.