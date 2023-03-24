Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kütüphaneler Haftası bu yıl "Kütüphane İyileştirir" ana temasıyla kutlanacak.

Türkiye genelinde kütüphanelerin çeşitli etkinliklerle kutlanacağı hafta, araştırmacılar, akademisyenler, kütüphaneciler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 27 Mart'ta başlayacak.

Milli Kütüphane'de yapılacak 59. Kütüphaneler Haftası'nın açılışında, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Berrin Balkaş Yılmaz tarafından"Kütüphane Binaları: Deprem ve Diğer Afetlere Hazırlık" konferansı düzenlenecek.

Haftanın ikinci gününde, "Afet ve Acil Durum Yönetiminde Koordinasyonun Hayati Rolü" ile "İz Bırakanlar: Gezici Kütüphaneler" başlıklı oturumlarda, deprem bölgesinde görev yapmış personel ve kütüphane müdürleri yaşadıklarını paylaşacak.

Depremzedelere psikososyal destek

Türkiye genelinde geleneksel sanatlardan söyleşilere, kütüphanelerde çeşitli etkinliklerle vatandaşların ağırlanacağı hafta boyunca depremzedeler için psikososyal destek faaliyetleri de düzenlenecek.

İstanbul Rami Kütüphanesi, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, Ankara Kesikköprü Kampı ve Milli Kütüphanede ise depremzede gençlere yönelik etkinlikler haftanın üçüncü gününden itibaren başlayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgelerden Ankara'ya gelen depremzedeler, 29 Mart'ta Milli Kütüphane'de düzenlenecek söyleşi ve atölyelere katılacak.

Etkinlikler hafta boyunca devam edecek.