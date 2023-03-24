CSO ADA Ankara'da düzenlenen konserde, Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, "Bir Büyük Dünya-Aşık Veysel" eserinin dünya prömiyeri ile dinleyici karşısına çıktı.

Piyanist, şef ve vurmalı halk çalgıları yorumcusu Erberk Eryılmaz'ın, Aşık Veysel'in vatanseverlik kavramını dolduran çalışkanlığı, fikir açıklığı, eğitime ve bilgiye verdiği değerden esinlenerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen yazdığı eser sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Eserde zurna, kaval, tütek, saz, üç telli ve divan sazı gibi Türk müziği çalgıları kullanılarak, ünlü ozanın icra geleneği orkestra ile bütünleşti.

Bu arada CSO konserde sahnesini, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yeni Müzik Topluluğu ile paylaştı.