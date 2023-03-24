Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
CSO'da Aşık Veysel'in vefatının 50. yılına özel konser verildi
[Fotograf: DHA]
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), halk ozanı Aşık Veysel'i vefatının 50. yılında özel konserle andı.
CSO ADA Ankara'da düzenlenen konserde, Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, "Bir Büyük Dünya-Aşık Veysel" eserinin dünya prömiyeri ile dinleyici karşısına çıktı.
Piyanist, şef ve vurmalı halk çalgıları yorumcusu Erberk Eryılmaz'ın, Aşık Veysel'in vatanseverlik kavramını dolduran çalışkanlığı, fikir açıklığı, eğitime ve bilgiye verdiği değerden esinlenerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen yazdığı eser sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.
Eserde zurna, kaval, tütek, saz, üç telli ve divan sazı gibi Türk müziği çalgıları kullanılarak, ünlü ozanın icra geleneği orkestra ile bütünleşti.
Bu arada CSO konserde sahnesini, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yeni Müzik Topluluğu ile paylaştı.
Etiketler: Ankara
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