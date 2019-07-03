AK Parti milletvekilleri, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Temel amacımız, Türkiye'nin dünyadaki turizm gelirlerinden daha fazla pay almasını sağlamak ve ülkemizin dünyadaki tanınırlığını daha yüksek noktalara çıkarmak" dedi.

Teklifle kurulması öngörülen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının, Türkiye'nin turizm potansiyelini, güzelliklerini, turizm noktasında yapabileceklerini dünyaya tanıtacağını belirten Muş, şöyle konuştu:

"Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının, turist sayısı ile kişi başına yapılan harcamanın artırılması, 2023 hedefleri doğrultusunda ortaya konan projeksiyonların yakalanması noktasında ciddi katkılar sunacağını düşündüğümüz bir kuruluş olacak."

Hedef Türkiye'nin tanınırlığını artırmak

Türkiye'nin dünyadaki turizm gelirlerinden daha büyük pay alması ile Türkiye'ye daha fazla döviz girişi sağlamayı amaçladıklarını anlatan Muş, Türkiye'nin, dünyada tanınırlığını daha yüksek noktalara çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yönetiminin 13 kişiden oluşacağını belirten Muş, yönetimde daha çok özel sektör temsilcilerinin yer alacağını söyledi.

Ajansın, İcra Kurulunun 5 kişiden oluşacağından da bahseden Muş, "Ajansın 13 kişilik yönetimi, 4'ü kamudan, geri kalanları ise özel sektörden gelecek. Turizm belgeli işletmeciler kendi aralarında yapacakları seçimlerden temsilcilerini seçecek ve bunlar yönetim kuruluna seçilmiş olacak" diye konuştu.

Muş, projede 7 coğrafi bölgenin temsilinin amaçlandığını belirterek, "Yönetimde hem kamu hem de özel sektör temsilcileri var. Hem kurgusu hem de yapısı dünyada bize benzer ülkelerle hemen hemen aynı formatta dizayn ediliyor" dedi.

Mehmet Muş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının faaliyetlerinin finansmanı için turizm belgeli işletmelerden, elde ettikleri gelirin yüzde 1'i oranında turizm payı alınacağını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bunlar, Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerinde, Bakanlığın da turizm stratejisiyle uygun şekilde, bu çalışmaların içerisinde kullanılacaktır. Türkiye'nin turizm bölgeleri, tarihsel alanları, Türkiye'de turistlerin ziyaret etmek istediği fakat tanınırlığı çok fazla olmayan bölgelere ziyaretlerin sağlanması hedeflenmektedir. Turizmcilerden belki yüzde 1 pay alınacaktır ama onların gelirleri, ciroları daha da artırılacaktır, daha da yüksek noktalara çıkarılacaktır. Bu hedeflenmektedir. Bu, ajansın ana faaliyeti olacaktır."

Kaynak: AA