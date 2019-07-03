Yunanistan'ın Gümülcine şehrinin Kartalkaya mevkisinde, Geleneksel Kır Koşusu etkinliği düzenlendi. Etkinliği düzenleyenler ise Gümülcine Türk Gençler Birliği üyeleriydi.

Etkinliğe Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu da katıldı.

Halk oyunları gösterilerinden sonra 5 kategoride gerçekleştirilen kır koşusunda ilk 3'e girenlere, madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca 5 kategoride birinci olan 5 kişiye de bisiklet hediye edildi.

Piknik havasında geçen etkinlikte, kır koşusunu izlemeye gelenlere yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Haber: Nazmi Arif