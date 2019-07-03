Kırşehir'in Karalar köyü sınırlarında bulunan ve M.Ö. 1300'lü yıllardan kalma olduğu değerlendirilen kaya anıtı ve çevresinde kazı öncesi temizlik çalışması yapıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Baştürk, Kırşehir Müze Müdürlüğünün başkanlığında Malkaya'da çalışmalara temizlik kazısı ile başladıklarını söyledi.

Baştürk, Hitit dönemine ait olan kayanın 1950'li yıllarda Alman bilim insanı Bossert tarafından tespit edildiğini ve sonraki senelerde yapılan yayınlarla bilim dünyasına kazandırıldığını belirtti.

Kayanın defineciler tarafından dinamitlenerek kırılıp parçalandığını anlatan Baştürk, "Bu kaya, üzerinde yazıt olan Türkiye'deki sayılı kayalardan ve anıtlardan biri. Net olarak tanımlanmamış ve okunmamış olmakla beraber bu kayada bir prens ve prensesten bahsediliyor. Bu kaya ile bağlantılı yuvarlak bir duvar kalıntısı görülüyor. Kayanın defineciler tarafından koparılan parçalarının yerine yerleştirilmesini, restorasyon ve konservasyonun yapılmasını, rölövesinin çıkarılmasını planlıyoruz" dedi.

"Taşın neredeyse dört tarafı yazılı"

Kaya anıtının imparatorluk dönemi değerlendirildiğinde M.Ö. 1300'lü tarihlerde yapılmış olabileceğini anlatan Elif Baştürk, şunları söyledi:

"Taşın neredeyse dört yönü yazılı. En uzun yazıtın olduğu alan kuzeyde. Diğer tarafları tahrip olduğu için net görülmüyor. Kırıklar ve dağılmış alanlar var. Üzeri dikenlerle de kaplı olduğu için hiyeroglif yazıların tamamının şablonları görülmüyor. Temizlendiği zaman daha net ortaya çıkacak ancak en uzun bölüm korunmuş durumda."

Baştürk, kaya ve etrafında yapılacak çalışma sonunda bir dini ritüelin ya da av yapan hanedan üyelerinin hikayesinin ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Dr. Öğr. Üyesi Elif Baştürk, "Bazı kaynaklarda, bu kayanın burada bulunmasıyla ilgili Hititlerin kuzey-güney yönünde gidiş gelişlerinde bir yol güzergahı olduğunu belirleyen bir sınır taşı mı diye düşünülmüş. Ne kadar olası bilmiyorum. Hanedan üyelerinin çıktığı bir avın anısına dikilmiş bir yazı diye yazıyor bazı kaynaklarda. Onunla ilgili de şu anda net bir şey söylemek mümkün değil. Etraftaki mimari kalıntı ile birleştiği zaman anlamlı olabilecek bir dini ritüelden bahsedebiliriz. Buranın etrafını çeviren altında bir duvar hattının devam ettiği havuz benzeri bir buluntu, bir mimari kalıntı olursa eğer bir dini mimari ile o zaman bağlantılı olabilir diye konuşacağız" dedi.

Kazı muhtemelen 20 gün sürecek

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır da, kentin 5 bin yıllık tarihine ışık tutabilecek olan ve halk arasında "Malkaya" olarak bilinen anıt kayanın etrafında kurtarma kazısı başlatıldığını söyledi.

Kazının üniversite ile sürdürüleceğini belirten Çalışır, "Daha önce burada defineciler tarafından bir tahribat gerçekleştirilmiş. Bakanlığımız ödenek ayırarak müzemizin başkanlığında bir kurtarma kazısı yapıyor. Bu kazı muhtemelen 20 gün sürecek. Kazıdan elde edilecek sonuçlara göre ileri safhalara geçilecek. 20 günlük çalışmadan sonra etrafını koruma altına alıp üzerini kapatarak, ilimizin turizmine sunacağız" dedi.

Kaynak: AA