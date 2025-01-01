Türkiye 'Gassal'ı konuşuyor

Son günlerin en çok konuşulan yapımı TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni dizisi Gassal oldu. Yayınlandığı günden itibaren sosyal medyada gündemden düşmeyen dizinin ilk bölümü tabii resmi YouTube kanalında milyonlarca görüntülenme aldı.

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı yapımın yönetmenliğini Selçuk Aydemir üstlenirken senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme alıyor.

Etkileyici senaryosuyla dikkat çeken dizide Ahmet Kural’a, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.

Ölümle iç içe yaşayan Baki

"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikayesini anlatan Gassal, ölümle burun buruna geldikten sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki’yi anlatıyor.

Bir gassal olarak ölümle iç içe yaşayan Baki, kendisini yıkayacak birini ararken hayata dair yeni anlamlar keşfediyor. Dizi, izleyiciyi hem düşünmeye hem de hayatın kıymetini anlamaya davet ederken, yer yer mizahi unsurlarla da keyifli bir deneyim sunuyor.

Dizi, hayat ve ölüm üzerine derin bir perspektif sunuyor. Mizahi unsurları başarıyla harmanlayan yapım, sadece bireysel bir hikayeyi değil, ölümün toplum üzerindeki etkilerini de ele alıyor.

Müzikleriyle de ön plana çıkıyor

Gassal, senaryosu ve oyuncuları kadar müzikleri ile de sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

Şahin Kendirci'nin seslendirdiği şarkılar, sosyal medyada trendlerdeki yerini korurken, tabii resmi YouTube kanalında "İçim Yanar" klibi 10 milyondan fazla görüntülenme almış durumda.

"İçim yanar yanar..." ????#tabiiOrijinal dizisi #Gassal ilk bölümüyle tabii resmi YouTube kanalımızda, tüm bölümler ise sadece #tabii'de. ????



Dizi müzikleri YouTube ve TRT Dinle'de! ???? pic.twitter.com/tsYMubo3CB — tabii (@tabiiresmi) December 21, 2024

"İnancınızın ve maneviyatınızın kuvvetli olması gerekiyor"

TRT Haber ekibi olarak sevilen dizinin setinde oyuncu Ahmet Kural ve senarist Sümeyye Karaarslan'a merak edilenleri sorduk.

Gassalliğin çok sıradışı bir meslek olmasına rağmen hayatın içinde olduğunu söyleyen Ahmet Kural, senaryoyu okuduğunda bu durumun kendisini cezbettiğini söylüyor:

"Baki'nin bu mesleği nasıl yapabileceğine dair bir çıkış noktası aradım. Mesleğe dair durumları araştırdım. Bir gassal ağabeyimizin 'Bizler vefat edenleri, ölü bedenleri layığıyla ve usulüne uygun şekilde, yakınlarının da içine sinecek şekilde son yolculuğuna uğurlamanın hazzını yaşıyoruz' sözü benim Baki olabilmemde çok önemli bir nokta oldu. Çok önemli bir meslek aslında. İnancınızın ve maneviyatınızın kuvvetli olması gerekiyor."

Diziye dair geri dönüşlerin çok güzel olduğunu anlatan Kural, hikayedeki Baki'nin aslında hepimizin iç sesi olduğunu ifade ediyor:

"Bugünlerde hepimizin yaşadığı yalnızlık ve ölüm temasını Baki çok güzel hissettiriyor. İnsanlar da çok sevdi ve kendilerinden bir şeyler buldular. Dolayısıyla sosyal medyada görüyoruz. Repliklerin ve şarkıların çok kullanıldığını görüyoruz. Yalnızlık duygusuyla insanlar kendilerini bağdaştırmış durumda."

"Baki'den alınacak çok ders var"

Sokakta kendisini görenlerin "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunu sorduklarını anlatan Kural, Gassal'in içselleştirildiğini anlatıyor:

"Baki'nin hayatta duruşu, cümleleri, hayata bakışı çok güzel. Bunlar örnek alınası şeyler ve Baki'den çok ders alınacak şeyler var. Hala Baki'den öğreneceğim çok şey var. Maneviyatla ilgili çok güzel görüşleri var. Bir ders niteliğinde bu hikaye. Ölüme bakışınız çok değişiyor ve ölümün her an yanınızda olduğunu hissediyorsunuz. Bir şekilde hayatınızı ona göre düzene sokuyorsunuz. Manevi yönden daha çok besliyorsunuz kendinizi. Komediden ziyade manevi yönden daha beslendiğimiz bir iş oldu."

"İkinci sezonda Hande Soral aramıza katılacak"

Kural, set ortamından ve dizinin ikinci sezonunundan da övgüyle bahsediyor.

"Oyuncu arkadaşlarımla bu işin içine hep beraber girdik. Ders niteliğinde bir iş oldu bizim için ilk sezon. Burada da ikinci sezonumuzun son iş günündeyiz. Buradan müjdemizi verelim, ikinci sezonunu da bitiriyoruz. Çok güzel bir kadroyla çalıştık. İkinci sezonda sürprizler daha da artacak ve yeni isimler de olacak. Hande Soral aramıza katılacak. İkinci sezon için heyecanımız biraz daha yüksek. Çekimler çok güzel geçti. Baki'nin hayatında ne gibi değişiklikler olacak göreceğiz."

"Ölüm hem ciddi hem de mizahi bir konu"

Ölümün içinde her şeyi kapsayan bir konu olduğunu söyleyen senarist Sümeyye Karaarslan da hikayeyi tasarlama sürecini şöyle anlatıyor:

"Güçlü bir duygu ararken ölüm geldi aklıma. Aşkı, ayrılığı ve gözyaşını kapsayan bir konu. Bence komediyi de kapsıyor. Bunu hafife alarak ya da küçümseyerek söylemiyorum. Bence öleceğimizi bilerek ısrarla bir ev sahibi olmaya çalışmak, yirmi yıllık bir banka kredisine girerek onu bitme planlarını yapmak. Plan yapmak aslında içinde mizah bulunduran bir şey.

Ölüm hayatı hem ciddileştiriyor, hem de bilmediğiniz bir yolda olmanın mizahını da barındırıyor. O yüzden bu kadar güçlü duyguları barındırdığı için ölüm konusunu seçtim aslında. Ölüme de en farklı, en alışagelmiş gözle bakan olarak da bir gassal aklıma geldi. Çünkü biz ölüme alışmayı reddediyoruz. Çok hoşuma gitmeyen bir sürpriz. Günlük hayatımızda çok dillendirmediğimiz bir şey. Bir gassalin bile ölümle yüzleşmediği durumu, ben de bu hikayeyi uyandırdı."

"Bir gün rehberimde artık hayatta olmayan insanların olduğunu farkettim"

Karaarslan, Gassal'ın hikayesini on yıl önce tasarlamış ancak zamanla hikaye daha da gelişerek büyümüş.

"İlk başta bu kadar komedi unsuru yoktu. Belki de yaş almaya başladıkça bu durum ortaya çıktı. Çünkü yaşlandıkça ölümle ve ölülerle daha fazla yüzleşmiş oluyorsunuz. Bir gün telefonumda şu anda hayatta olmayan insanların numaralarının kayıtlı olduğunu farkettim. Oradan bir dram geldi. Dramı, komedisi ve şaşkınlıkları birikti ve Gassal ortaya çıktı."

"İkinci sezonda sürprizler olacak"

Karaarslan, ikinci sezon için de izleyiciyi meraklandıracak bilgiler veriyor:

"Aslında hikaye dilini koruyor. Yine dram var, yine komedi var. Ancak ilk sezondaki gibi öyle çok fazla kahkaha attıracak bir komedi olmayacak. İnce espriler olacak. Yine bölüm sonlarında müzik olacak. İlk sezonda arabesk vardı, bu sezon daha farklı sürpriz müzikler olacak. İlk sezonda Baki'nin yolculuğunun ilk adımını gördük, ikinci sezonda bunun ikinci adımını göreceğiz. İkinci sezon size Baki ile birlikte yolda yürüme imkanını vadediyor."