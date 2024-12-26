2024'te aramızdan ayrılan ünlü isimler

Bu yıl Alev Alatlı, Ayla Algan, Mario Levi, Türker İnanoğlu, Ahmet Uğurlu, Ayten Gökçer, Tolga Savacı, Sevda Ferdağ, Kayhan Yıldızoğlu, Murat Soydan, Kenan Işık, Genco Erkal, Feruze Çerçi (Füruzan), Çetin Körükçü, Sadullah Celen, Ahu Tuğba, Metin Arolat, Vural Çelik, Sadık Battal, Bahar Öztan, Fırat Kızıltuğ, Mustafa Ayaz, Teoman Südor, Kamuran Yarkın, Sevil Üstekin, Asuman Tuğberk Yolaç, Ali Haydar Öztürk, Aydemir Akbaş, Şerif Gören, Temel Tekin, Muazzez İlmiye Çığ, Prof. Dr. Sami Şekeroğlu, Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, Afşar Timuçin, Ferit Edgü, Erkan Yolaç, Tuncay Akça, Ömer Erdoğdular, Arif Keskiner, Üstün İnanç, Süreyya Berfe ve Ankaralı Turgut hayatını kaybetti.

Düşünce dünyasını aydınlatan yazar Alev Alatlı

"Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır" ve "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan yazar Alev Alatlı, 2 Şubat'ta 79 yaşında vefat etti.

Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Alev Alatlı, özellikle toplumun kültürel, siyasi ve ahlaki yapısını eleştiren eserler kaleme aldı.

Fikir yazıları ve romanlarıyla, Batı ile Doğu arasında bir köprü kurmaya çalışan, geleneksel değerlerle modern hayatın çelişkilerini irdeleyen yazar, aynı zamanda güncel konularda fikir beyan ederek, tartışmalara yön veren bir entelektüel olarak tanındı.

Sanatın çok yönlü ustası: Ayla Algan

Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, 4 Ocak'ta beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro dalında 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü kazanan Algan, tiyatro, sinema ve müzik dünyasının önemli isimlerinden biriydi. Usta sanatçı, eğitimci kimliğiyle de yeni nesil sanatçılara rehberlik ederek, sanat dünyasında çok yönlülüğü ve derinlikli yaklaşımıyla hafızalarda yer etti.

"Bay Sinema": Türker İnanoğlu

Türk sinemasında "Bay Sinema" olarak anılan, yönetmen, film ve televizyon yapımcısı Türker İnanoğlu, 3 Nisan'da 88 yaşında yaşamını yitirdi.

İnanoğlu, hafızalara kazınan çok sayıda Yeşilçam filmine imza attı, yapımcılığını üstlendiği "Cennet Mahallesi", "Arka Sokaklar" ve "Akasya Durağı" dizileri ise Türk televizyonlarına damga vurdu.

Arzu Film ve Erler Film gibi şirketlerin kurucusu da olan İnanoğlu, Türk sinemasının altın çağında birçok önemli projeyi hayata geçirdi, Yeşilçam'ın popülerleşmesinde ve televizyon yayıncılığının Türkiye'deki gelişiminde öncü rol oynadı.

Sahnenin ve ekranın zarif ismi: Kenan Işık

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, 29 Temmuz'da 76 yaşında vefat etti.

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının saygın isimlerinden Işık, hem sahnelediği oyunlarla hem de oyunculuğuyla büyük beğeni topladı. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının sunucusu olarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Işık, zarif üslubu ve entelektüel birikimiyle, sanat dünyasında derin izler bıraktı.

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı: Vural Çelik

Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteriyle hafızalara kazınan Vural Çelik, 17 Ekim'de, 51 yaşında dünyaya veda etti.

"Bir Demet Tiyatro", "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol alan sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Çelik, 1989'da Levent Kırca Tiyatrosu'nda başladığı oyunculuk serüveninde Yasemin Yalçın'ın tiyatrosunda çok sayıda oyunda sahne aldı.

Kolpaçino'nun "Sabri Abi"si: Aydemir Akbaş

Türk sinemasında birçoğu komedi türünde olan 127 filmde rol alan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, 17 Ağustos'ta 88 yaşında hayatını kaybetti.

Sinemaya 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" filmiyle adım atan usta oyuncu, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30'a yakın tiyatro oyununda ve birçok dizide oynadı.

Emekçi yönetmen: Şerif Gören

"Yol", "Köprü", "Katırcılar", "Derman" ve "Almanya Acı Vatan" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu birçok filme imza atan senarist ve yönetmen Şerif Gören, 8 Aralık'ta 80 yaşında vefat etti.

Filmlerinde derinlemesine karakter analizleri ve toplumsal eleştiriler sunarak, Türk sinemasının şekillenmesinde etkili bir rol oynayan Gören, "Sen Türkülerini Söyle", "Endişe", "Deprem", "Amerikalı", "Gelincik", "On Kadın", "Nehir", "Tomruk", "Firar" ve "Herhangi Bir Kadın"ın da aralarında bulunduğu birçok filme imza attı ve ödül kazandı.

"Evet-Hayır" dedirten sunucu: Erkan Yolaç

TRT'nin unutulmaz yarışması "Evet-Hayır" ile hafızalarda yer edinen sunucu Erkan Yolaç, 17 Mayıs'ta 89 yaşındayken yaşamını yitirdi.

Öğrenciyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye anons mikrofonlarından duyuru yaparak ilk sunuculuk deneyimini yaşayan Yolaç, 1960'ta Ankara Radyosu'nda bayram özel eğlence programı sunarak medyaya adımını attı.

Yarışmacılara iki dakika boyunca sorularını "Evet" ya da "Hayır" kelimesini kullandırmadan cevaplatan Yolaç, yarışmanın büyük ilgi görmesi üzerine şovunu 1985'te TRT'ye taşımıştı.

"Nazım'ın şiirlerinin sesi": Genco Erkal

Kan kanseri tedavisi gören tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal, 31 Temmuz’da 86 yaşındayken hayatını kaybetti.

Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nazım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini de tiyatroya uyarlayan Erkal, "At" ve "Faize Hücum" filmlerindeki performansıyla Antalya Film Festivali'nde iki kez "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görüldü.

Oyun havalarını sevdiren sanatçı: Ankaralı Turgut

Uzun bir süre kanser tedavisi gören ve asıl adı Turgut Karataş olan Ankaralı Turgut, 15 Aralık'ta 61 yaşında vefat etti.

Ankara oyun havalarının geniş kitlelere yayılmasında öncü isimlerden olan Turgut Karataş, televizyon dizileri ve programlarında da yer almıştı.

Edebiyat dünyasından usta isimler dünyaya veda etti

"İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" ve "Size Pandispanya Yaptım" adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan yazar Mario Levi, 31 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak olan, Süreyya Kanıpak imzasıyla 1965'e kadar çeşitli edebiyat dergilerinde şiirleri yayınlanan Süreyya Berfe, 9 Ocak'ta İzmir'de vefat etti.

"Kırk Yedi'liler", "Nar Çiçeği", "Kırk Yedi'liler 40 Yaşında" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kitabı Türk edebiyatına miras bırakan Füruzan (Feruze Çerçi), 15 Şubat'ta 91 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Yazılarının yanı sıra sinemaya uyarlanan "Yalnız Değilsiniz" ve "Kanayan Yara Bosna" gibi eserleriyle de tanınan gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç ise 12 Şubat'ta 87 yaşında yaşamını yitirdi.

"Türk Ruhu" dergisinin sahibi, araştırmacı-yazar Ali Haydar Öztürk 6 Ekim'de, "Böyle Söylenmeli Bizim Türkümüz", "Gece Gelen Eski Dost" ve "Denizli Pencere" gibi öykü, şiir ve roman türünde eserleri bulunan Afşar Timuçin 26 Temmuz'da, Ada Yayınları'nın kurucusu usta yazar Ferit Edgü ise 22 Temmuz'da öldü.