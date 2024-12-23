Çok Bulutlu 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 23.12.2024 05:04

Roma'nın tarihi Trevi Çeşmesi bakım çalışmalarının ardından yeniden açıldı

İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından Trevi Çeşmesi (Fontana di Trevi), kapsamlı bakım çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Roma'nın tarihi Trevi Çeşmesi bakım çalışmalarının ardından yeniden açıldı
[Fotograf: AA]

Roma'ya gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği noktaların başında gelen Trevi Çeşmesi'nde ekim ayında başlayan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sona erdi.

Çalışmalar sırasında ziyaretçilerin ilgisini kaybetmemesi için geniş havuzu üzerine portatif yürüyüş yolu da yapılan tarihi çeşme, bugün yeniden açılarak eski ihtişamlı günlerine geri döndü.

Bakım çalışmalarının ardından Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, burada basına yaptığı açıklamada, "Bu gerekli ve önemli bir müdahale idi. Şimdi mermerin renklerini daha iyi görebiliyoruz." dedi.

Başkan Gualtieri, bundan sonra çeşmenin kenarlarına oturulamayacağını da söyledi.

Gualtieri'nin fıskiyeler açılsın talimatıyla çeşmede sular yeniden akmaya başladı.

Çeşmenin açılışını yağmurlu havaya rağmen takip eden çok sayıda ziyaretçi, suların yeniden akmasını alkışlarla karşıladı.

Roma'nın tarihi Trevi Çeşmesi bakım çalışmalarının ardından yeniden açıldı

Bu arada, Roma Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 3 ay süren çalışmaların 327 bin avroya mal olduğu, çalışmaların, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) COVID-19 salgını sonrasında temin ettiği toparlanma fonundan finanse edildiği ifade edildi.

Açıklamada, tarihi yapı önündeki aşırı kalabalığı önlemek için çeşmeye girişlerin sınırlandırılacağı, aynı anda 400 ziyaretçinin girişine izin verileceği ve şu aşamada ziyaretçilerden giriş ücreti alınmayacağı belirtildi.

Sınırlı sayıda ziyaretçi kabul uygulamasının her gün sabah 09.00 ile 21.00 arasında yürürlükte olacağı, akşam 21.00'den sonra bir sınırlama olmayacağı kaydedildi.

Trevi Çeşmesi, 10 yıl aradan sonra ilk kez bu denli kapsamlı bakımdan geçti

18. yüzyılda dönemin Papası 12. Klement'in açtığı yarışmayı kazanan İtalyan mimar Nicola Salvi'nin, Poli Sarayı'nın bir cephesine yaptığı geç barok dönem mimarisinin örneklerinden sayılan Trevi Çeşmesi, en son 2014'te ciddi ve geniş kapsamlı restorasyondan geçmişti.

ETİKETLER
İtalya Turizm
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da katedral kazısında vitraylar bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:20
Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi: 24 yaralı
05:02
Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
04:52
Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin enkazı kaldırıldı
02:52
Trump: Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi
02:48
Filistin'den İsrail'in Gazze soykırımında uluslararası sistemin yetersizliğine tepki
02:44
'Bakan Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresine askeri helikopterle gitti' iddiasına yalanlama
Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi
Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi
FOTO FOKUS
Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi
Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ