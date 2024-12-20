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Kültür-Sanat
TRT Haber 20.12.2024 16:14

Bir Vatan Şairi: Mehmet Akif Ersoy TRT radyolarında canlanıyor

TRT Radyoları, Türk milletinin gönlünde İstiklal Marşı ile yer edinen Mehmet Akif Ersoy’u daha yakından tanıtmak için eşsiz bir projeye imza atıyor.

Esra Sayın
Esra Sayın

“Bir Vatan Şairi: Mehmet Akif Ersoy” adlı radyo oyunu, 21 Aralık Cumartesi sabahı saat 9.40’ta TRT Radyo 1’de dinleyicilerle buluşuyor. Arkası Yarın formatında hazırlanan bu özel yapım, Mehmet Akif’in milli mücadeleye olan katkılarını, inancını, azmini ve bilinmeyen yönlerini ele alıyor.

Anma haftasında Mehmet Akif’e saygı duruşu

İstiklal Marşı şairimizin doğum ve ölüm yıldönümüne denk gelen “Mehmet Akif Ersoy Anma Haftası” kapsamında hazırlanan bu yedi bölümlük oyun, dinleyicilere tarihi bir yolculuk sunmayı amaçlıyor. Mehmet Akif’in hayatındaki dönüm noktalarını, İstiklal Marşı’nı yazma sürecini ve bağımsızlık mücadelesindeki rolünü etkileyici bir dille anlatan program, onun yalnızca bir şair olmadığını, aynı zamanda bir dava adamı olduğunu da gözler önüne seriyor.

TRT’den güçlü bir kadro ve deneyimli bir ekip

Mine Artu Mutlugün’ün kaleme aldığı oyunun yönetmen koltuğunda deneyimli oyuncu ve yönetmen İskender Bağcılar oturuyor. Prodüksiyon ekibinde Nevim Yılmaz ve Muhammet Emre Buruşuk yer alırken, oyunun ses dünyasını Ersin Temelli şekillendiriyor. Seslendirme kadrosu ise adeta bir yıldızlar geçidi: Mazlum Kiper, Altan Gördüm, Bora Sivri, Kerem Atabeyoğlu ve daha pek çok usta isim projeye sesleriyle hayat veriyor.

Bir Vatan Şairi: Mehmet Akif Ersoy TRT radyolarında canlanıyor

Her sabah bir bölümü kaçırmayın

Program, 21 Aralık’tan itibaren 27 Aralık’a kadar her sabah 9.40’ta TRT Radyo 1’de dinlenebilecek. Mehmet Akif Ersoy’un aziz hatırasına bir saygı duruşu niteliğindeki bu proje, dinleyicilere hem nostaljik bir radyo deneyimi sunuyor hem de milli mücadelenin ruhunu yeniden yaşatıyor.

Bir Vatan Şairi: Mehmet Akif Ersoy TRT radyolarında canlanıyor

Bu eşsiz projeyi dinleyerek, İstiklal Marşı şairimizi bir kez daha saygı ve minnetle anabilirsiniz. 

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Bir Vatan Şairi: Mehmet Akif Ersoy TRT radyolarında canlanıyor
Bir Vatan Şairi: Mehmet Akif Ersoy TRT radyolarında canlanıyor
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