Mevlâna Haftası özel etkinliği TRT Bil Bakalım’da!

TRT’nin sevilen dijital uygulaması TRT Bil Bakalım, Mevlâna haftası için özel bir etkinlik yer hazırlıyor. Mevlâna’nın hayatı, Mevlâna Türbesi ve Mevlâna Müzesi gibi birbirinden önemli noktalarda sorular ile kullanıcılar Mevlâna’nın hayatını yarışarak öğrenecek. Şeb-i Arûs’un anlamı, Sema’nın sembolik detayları, Mevlâna’nın eserleri, diğer yazarların Mevlâna üzerine yazıları ve daha fazlası TRT Bil Bakalım’ın yeni etkinliğinde kullanıcıları bekliyor.

Mevlâna sözleri ile bilgi dolu bir yarışma

TRT Bil Bakalım, Hz. Mevlâna’nın 751. Vuslat Yıldönümü için hazırlanan yarışma, katılımcılara Mevlâna ve onun kültürel mirası hakkında bilgilendirici bir etkinlik vadediyor. TRT Bil Bakalım’ın bu özel etkinliğinde Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair Mevlâna’nın nereli olduğu, hayatının iz bıraktığı şehirlerle bağlantıları, Mesnevilik geleneği, Mevlevilik geleneğinde semanın önemi gibi Mevlâna’ya dair birçok soru bulunuyor.

Hz. Mevlâna'nın 751. Vuslat Yıldönümü olan bu özel günde Mevlâna türbesini ziyaret etmeye fırsat bulamayan kullanıcılar TRT Bil Bakalım sayesinde ünlü âlimin hayatına ve mirasına dair bilgilendirici bir yarışmaya katılabilecek. Mevlâna özel etkinliği 17-20 Aralık tarihlerinde TRT Bil Bakalım uygulamasının “etkinlikler” modunda yer alacak.

TRT Bil Bakalım Play Store veya App Store’dan ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

Her hafta yepyeni etkinlikler TRT Bil Bakalım’da

TRT Bil Bakalım, her hafta yenilenen etkinlikleriyle kullanıcılarına keyifli bir yarışma deneyimi sunuyor. Reklamsız ve ücretsiz olarak kullanılan bu uygulama, coğrafya, bilim, tarih, spor, genel kültür, gastronomi, sanat, matematik ve yabancı dil gibi pek çok kategoride binlerce soru içeriyor. Liderlik tabloları ve kazanılan unvanlar sayesinde kullanıcıların motivasyonu artıyor. Puan toplayarak “usta”, “şampiyon”, “entelektüel” gibi unvanlar elde eden kullanıcılar, başarılarını profillerinde sergileyebiliyor.

Tek başına veya rakiplerle heyecan dolu yarışmalar

TRT Bil Bakalım, eğlenceyi bilgiyle harmanlayan farklı oyun modlarıyla her yaştan kullanıcıya hitap ediyor. “Tek başına” modu bireysel becerilerinizi test etmenizi sağlarken, “karşılıklı” modda rastgele rakiplerle ya da arkadaşlarınızla rekabet etme şansı sunuyor. Sürekli yenilenen konularıyla “Etkinlikler” modu, güncel içeriklere erişim sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar, özel odalar kurarak arkadaşlarını davet edebilir ve aynı anda 10 kişiye kadar yarışarak eğlencenin dozunu artırabilir.