Selanik'teki Atatürk Evi yeniden restore ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, müze olarak kullanılan Atatürk Evi, Bakanlık himayesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla yeniden hayat buluyor.

Türk milletinin büyük liderine duyduğu minnetin bir göstergesi olan restorasyon projesi, tarihi yapının özgün kimliğine kavuşmasını amaçlıyor.

Türk-Yunan işbirliğiyle yürütülen projede, Atatürk Evi'nin son restorasyonunda kaybolan "Türk Evi" atmosferi, eski fotoğraflar ve klasik mimari unsurlar temel alınarak yeniden oluşturuluyor.

Özgün mimari yeniden inşa ediliyor

Restorasyon kapsamında ahşap kapı, pencere, tavan ve döşeme gibi tüm detaylar aslına uygun şekilde yenileniyor.

Binanın iç mekanında sıva ve boya işlemleri yapılırken, bahçedeki taş kaplama ve duvar düzenlemeleri de özenle ele alınıyor.

Elektrik ve mekanik tesisat tamamen yenilenerek modern standartlarla uyumlu hale getiriliyor. Bunun yanı sıra evin bodrum katında tarihçesi, orta katında etnografik ögeler ve üst katında Atatürk'ün çocukluk yıllarını yansıtan sergiler hazırlanacak.

Atatürk'ün mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma açısından büyük öneme sahip proje doğrultusunda 4 Aralık'ta başlatılan restorasyonun gelecek yıl eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla ziyaretçilere, Atatürk'ün çocukluk yıllarını ve dönemin mimari dokusunu deneyimleme fırsatı sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise restorasyon ekibi yetkilileriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Ersoy, başkent Atina'da düzenlenecek turizm karma komisyon toplantısı için Yunanistan’a geldiklerini belirterek "Gelirken özellikle Selanik’e uğramak istedik. Biliyorsunuz, Selanik’teki Atatürk Evi'nin uzun zamandır restorasyon ihtiyacı vardı. Yunan makamlarından alınan proje onayından sonra 6 Aralık itibarıyla restorasyon çalışmalarını başlattık" dedi.

Bakan Ersoy, son restorasyon çalışmasında yapının özgün halinden uzaklaştırıldığını ve daha modern bir şekilde tasarlandığını belirterek bu restorasyon çalışmasıyla özgün malzemeler kullanılarak 1953’teki görünümüne tekrar geri getirileceğini ifade etti.

Atatürk Evi’nin dış ve iç cephelerindeki tüm ahşap malzemelerin değiştirileceğini aktaran Ersoy, elektrik ve su tesisatının da tamamen yenileneceğini kaydetti.