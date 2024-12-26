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Kültür-Sanat
AA 26.12.2024 12:04

Bu hafta 11 yeni film vizyonda olacak

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona, 11 yeni film vizyona girecek.

Bu hafta 11 yeni film vizyonda olacak

Hafızasını kaybetmiş gizemli bir adamın, hayatına bir kağıt toplayıcının beklenmedik bir şekilde dahil olması sonrası gelişen hikaye etrafında şekillenen "Yeniden Başlamak" filminde Eşref Ziya, Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi başrolleri paylaştı.

Eşref Ziya'nın senaryosunu kaleme alıp, yapımcılığını da üstlendiği filmi Kemal Yıldız yönetti. 2005 yapımı "The İmam"ın devamı niteliğindeki film, ilkinden bağımsız bir hikayeye sahip. Emrullah karakterinin hafızasını kaybetmesi sonrası yaşananları farklı bir üslupla ele alan filmin müziklerine Yıldıray Gürgen imza attı.

"Evcilik"

Nejat İşler, Öykü Karayel, Fatih Artman ve Deniz Işın'ın rol aldığı "Evcilik" dram ve gerilim ağırlıklı bir hikayeyi işliyor.

Ümit Ünal'ın senaryosunu yazıp, yönettiği film, hayatından sıkılıp sakin bir kasabadaki küçük bir otele giden bir çiftin hikayesini odağına alıyor.

"İngiliz Anahtarı: Recep Usta"

Onur Atilla, Nilgün Belgün, Can Yılmaz, Kadir Çermik, Aslıhan Kapanşahin, Hakan Meriçliler, Itır Esen ve Tuna Orhan'ın rol aldığı "İngiliz Anahtarı: Recep Usta" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Onur Öğden'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, işini sevmeden ve beceriksizce yapan tesisatçı Recep Usta'nın tamirat için gittiği evlerden birinde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanmasını ve bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışırken daha da şüpheli duruma düşmesini anlatıyor.

"Süleyman'ın Hikayesi"

Abou Sangare, Nina Meurisse ve Emmanuel Yovanie'nin oynadığı Fransız yapımı "Süleyman'ın Hikayesi", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Boris Lojkine'nin yönettiği film, yasal ikamet hakkı elde etmek amacıyla yapılacak görüşmeye hazırlanmak için sadece iki günü olan, Paris'te yiyecek teslimatı yapan sığınmacı Souleymane'ın hikayesini ele alıyor.

"Lucky Winners"

Romain Choay ve Maxime Govare'nin birlikte çektiği "Lucky Winners", piyangoyu kazanan bir grup insanın başına gelen olayları işliyor.

"Su Perisi Parthenope"

Paolo Sorrentino'nun yönetmenliğini üstlendiği "Su Perisi Parthenope", 1950'de doğan Parthenope'un Napoli'de geçen yaşamını beyaz perdeye taşıyacak.

"Rafadan Tayfa: Kapadokya"

Haftanın animasyonu "Rafadan Tayfa: Kapadokya", Rafadan Tayfa ekibinin bağ bozumu festivalinde gerçekleşecek "Kapadokya Bilmece Avı" etkinliği için Nevşehir'e gitmesi sonrası yaşananları anlatıyor.

Haftanın korku filmleri

Mitchell Altieri tarafından çekilen "Dehşet Kapanı", eşi kanserden iyileşen bir adamın, kutlama amacıyla eşiyle bir kamp gezisine çıkması sonrası yaşadığı korkunç olayları konu alıyor.

Joshua Shreve'nin filmi "Ölümle Oyun", gittikleri tema parkında kendilerini ölüm kalım savaşının içinde bulan bir grup arkadaşın hikayesini işliyor.

Fransız yapımı "Killer Influence" filminin Alex Danan yazıp yönetti. Film, arkadaşlarını yazlık evinde ağırlayan influencer Alex'in tatilinin, gizemli bir yabancının gelmesiyle hayatta kalma mücadelesine dönmesini anlatıyor.

Nilay Çömlekçi, Mahmut Balekoğlu ve Sevada Haçik Demirci'nin rol aldığı "Ateşten Doğan"ı Selim Kuru yönetti.

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