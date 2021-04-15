Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz, İbadet, Dua ve Medeniyet ve Şam Evrakı alt başlığında düzenlenen sergi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin sergi salonunda ziyaretçileriyle buluşacak.

30 Temmuz'a kadar ücretsiz gezilebilecek sergideki 73 eser ilk defa sergilenecek, diğer eserler ise daha önce kısa süreli sergiye sunulmuş eserlerden oluşacak.

[Fotoğraf: AA]

Sergide, 1294 yılına tarihlenen hat sanatının en büyük ustalarından Yakut el- Musta'sımi'ye ait Kur'an-ı Kerimler ile Seyyid Mahmud Hayrani'nin oğlu Seyyid Ali'nin 13. yüzyıl Selçuklu ağaç işçiliğinin güzel örneklerinden olan, 1907'de çalınan ve halen Danimarka Kopenhag'daki Davids Samling Müzesi'nde sergilenen tabutun sanduka kısmı yer alacak.

Birbirinden değerli eserler bu sergide

Çin kağıdı üzerine kurşunlu mürekkeple yazılan ve 1440'a tarihlenen Timurlu dönemi Kur'an-ı Kerim, Osmanlı hat sanatının en güçlü sanatçılarından Şeyh Hamdullah'a ait Kur'an-ı Kerim, Sultan Abdülmecid Efendi'ye ait hat levha, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye ait Hilye-i Saadet ziyaretçilerle buluşacak.

[Fotoğraf: AA]

15. yüzyıla tarihlenen ve yeni mülklerin ilave edilmesiyle 9 farklı nüshadan oluşan Ayasofya Vakfiyesi'nin bir nüshası, İbnü'l-Arabi'nin Fütuḥatü'l-Mekkiyye olarak anılan ve Konya nüshası olarak da bilinen 1238'de tamamlanmış 37 ciltten meydana gelen mağrip neshiyle özenle yazılmış orijinal nüshası ve birbirinden değerli diğer eserler sergide teşhire sunulacak.