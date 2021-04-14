16 yıl önce Yenikapı Marmaray kazı çalışmaları sırasında, Bizans dönemine ait bir gemi mezarlığı bulundu. Alandan 37 batık çıkarıldı, 34'ünün konservasyon sorumluluğu İstanbul Üniversitesi'ne verildi.

Burada, parçalar tek tek incelenerek belgeleniyor, fotoğraflanıp dijital ortama aktarılıyor. Suya doymuş ahşapların içindeki sıvı, kimyasal malzemelerle değiştirilip bekletiliyor. Ardından dondurarak kurutma işlemi başlıyor.

Batıklar müzede sergilenebilir hale getiriliyor

Türkiye’nin konservasyon biliminde kullandığı ilk dondurarak kurutma cihazı da burada bulunuyor. Bu cihazda yapılan çalışmanın ardından bir batık gemi tamamen kurutularak bir müzede sergilenebilir hale getiriliyor.

Dünyanın en büyük Orta Çağ gemi koleksiyonunu oluşturan batıklar, İstanbul'un tarihine de ışık tutuyor.

"İstanbul tarihini değiştirebilecek nitelikte"

Laboratuvarda bulunan 34 batıktan 3'ünün koruma çalışmaları tamamlanmış durumda. Diğerleri üzerinde belgeleme ve konservasyon çalışmaları devam ediyor.

Arkeoloji Uzmanı Doç. Dr. Namık Kılıç, "Dünya arkeolojisine, İstanbul arkeolojisine eşsiz bilgiler sunabileceğini, İstanbul tarihini değiştirebilecek nitelikte bilgiler sunabileceğini söyleyebiliriz" dedi.

Haber: Yavuzhan Caner

Kamera: Sefa Bakış