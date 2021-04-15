TRT tarafından hazırlanan Hoca Ahmed Yesevi'nin hayatını konu alan “Mavera” dizisi 19 Nisan’dan itibaren Kazakistan’da gösterilecek.

Dizi, Ramazan ayı boyunca Kazakistan’ın ulusal “QAZAQSTAN TV” kanalında yayınlanacak ve Hoca Ahmet Yesevi'nin yaşamının bilinmeyen taraflarını anlatacak.

Mavera'nın sadece Türkiye'de değil Kazakistan’da da büyük ilgi göreceği öngörülüyor.

Mavera: Dünyanın görünmez yönleri

Dizinin Kazakistan'da gösterilmesi kararı, Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanı Aida Balaeva'nın, Türkiye'ye yaptığı çalışma ziyareti sırasında TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ile görüşme sırasında verildi.

Dizi, TRT tarafından yeni bir formatta çekildi.

"Mavera" kelimesi, mevcut dünyanın görünmez yönleri anlamına geliyor.

