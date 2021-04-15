Ukaşa Ata (Ukkaşe bin Mihsan) secdede iken başı kafirler tarafından kesilerek şehit edilir.

Ukaşa Ata Türbesi çalışanı, Şemseddin Zakirov şunları söyledi:

"Ukaşa Ata Peygamberimizden (s.a.v.) 20 yaş küçük. O zamanlarda askeri lider, komutan, bazı kabilelerin başında gelen sahabelerden biri olmuştur. Peygamberimizle (s.a.v.) birlikte savaşa gidip cesurluğunu göstermiş. Peygamberimizin (s.a.v.) Ukaşa Ata’dan bahsettiği, Arapların içinde en iyi binici olduğunu belirtilen hadisler bile var."

Ata'nın başı Mekke'de gömülü



Rivayete göre Ukaşa Ata’nın kesilen başı, Allah'ın emriyle yarılıp yere girer. Başın girdiği yerden su fışkırmaya başlar. Su, başı sürükleyerek götürür ve Mekke’den çıkar.

Ukaşa Ata’nın Mekke’de gömülü olan başının gövdesi Türkistan eyaleti Babaykurgan köyünde defnedilir.

Kuyudan su alan kişinin kalbi temiz

Ukaşa Ata ziyaretçileri, kuyuya kova bırakırlar. Halk arasında bu kuyudan su alınırsa, suyu alan kişinin kalbinin temiz olduğu ve günahsız olduğu bilinir.

25 metre derinliğinde olan kuyudan bazen suyla beraber altın parçaları, çiçek veya taş parçaları da çıkar.

"Burası kutsal bir yer"



Rivayetiyle, hikayesiyle insanların ilgisini çeken Türbe ve kuyuya gelen ziyaretçilerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Hazret Sultan Müze Müdürü, Nurbolat Ahmetjanov, "Ukaşa Ata Türbesi Türkistan’dan yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Buraya çok sayıda turist geliyor. Çünkü burası kutsal bir yerdir. Buraya sadece Kazakistan’dan değil yurtdışından da gelenlerin sayısı oldukça fazla" dedi.