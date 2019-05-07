Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Konseyi) üye ülkelerin medya yetkilileri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Konseyi Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Memurlar 2. Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev başkanlığında yapılan toplantıya, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Marat Azilhanov, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akış, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Baktygul Noruzbaeva ve üye ülkelerin medya kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akış'ın yanı sıra Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini, TRT Avaz Koordinatörü Sedat Sağırkaya ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkilileri temsil etti.

Toplantıda, üye devletlerde medya iş birliğini geliştirmek amacıyla Eylem Planı'nın oluşturulması, üye ülkelerin tarih ve kültürüyle ilgili film, dizi ve video materyallerinin hazırlanması, medya temsilcileri arasında temas grubunun oluşturulması, üye ülkelerin ulusal televizyon kanalları temelinde Uluslararası Türk Haber kanalının kurulması gibi konular müzakere edildi.

İş birliğinin geliştirilmesi için protokol imzalandı

Türk Konseyi üye ülkeleri haber ajansları arasında iş birliği, kurumun uluslararası medyada yer alması ve üye ülkelerde organize edilen etkinliklere katılım göstererek uluslararası medya alanında varlık göstermesi gibi konuların da tartışıldığı toplantıda, televizyon kanallarının karşılıklı olarak ülkelerin kablolu televizyon ağında bulunması konusunda öneriler getirildi.

Tarihi şahsiyetler ve kutsal mekanlarla ilgili ortak sinema ve belgesel filmlerinin yapılmasının da gündeme geldiği toplantıda, üye ülkelerin televizyon kanalları arasında teknik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

"TRT Avaz baz alınarak ortak haber kanalına geçilebilir"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hasanov toplantıda yaptığı konuşmada, üye ülkeler arasında medya iş birliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, bu iş birliğinin üye ülkelerin Avrasya ve dünyadaki çıkarlarını korumaya hizmet etmesi gerektiğini söyledi.

Entegrasyon için üye ülkelerin birbirlerinin medyasında daha fazla yer alması gerektiğini belirten Hasanov, Azerbaycan olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazır durduklarının altını çizdi.

Azerbaycan Radyo Televizyon Kurulu Başkanı Nişirevan Meherremov da konuşmasında ortak haber kanalı oluşturulması konusuna değinerek, başlangıç için TRT Avaz baz alınarak ortak haber kanalına geçilebileceğini önerdi.

"TRT Avaz Türk Konseyinin ortak medya platformu olabilir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akış ise, TRT Avaz kanalının Türk Konseyinin ortak medya platformu olarak faaliyet gösterebileceğini belirtti.

Akış, TRT olarak Türk Konseyi Medya Forumu düzenlemeyi de üstlendiklerini, yakın zamanda bu etkinliğin tarihini belirleyeceklerini ifade etti.

TRT Avaz Koordinatörü Sedat Sağırkaya da, Türk Konseyine üye ülkelerin coğrafyalarının kendilerinin ata vatanı olduğunu vurgulayarak, bu bölgelerden yaptıkları programları artırarak sürdüreceklerini dile getirdi.

Birbirleriyle irtibatlarını TRT Avaz kanalı üzerinden sürdürmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydeden Sağırkaya, şöyle devam etti:

"2009'daki Türk Konseyi Toplantısı'nda ortak haber kanalının kurulmasıyla ilgili Nursultan Nazarbayev'in önerisi olmuştu. Biz zaten Türk dünyasının ortak kanalı olma iddiasıyla yayın hayatına başlamış kanal olarak bu boşluğu doldurmaya gayret ettiğimizi iddia ediyoruz. Daha başarılı olabilmemiz için desteğe, yayınlarımızın erişimi konusunda kolaylık sağlanmasına ihtiyaç var. Genel temayül, özellikle Azerbaycan tarafından da önemle vurgulandı, aslında bu boşluğu TRT Avaz'ın doldurduğu, daha da güçlendirilmesinin böyle bir ihtiyacı ortadan kaldıracağı düşüncesi ortaya çıktı."

AA Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini, AA'nın Tük Konseyi ülkeleri arasında iş birliğinin daha da gelişmesi için tüm imkan ve tecrübelerini ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Kaynak: AA