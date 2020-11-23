Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuna Nehri'nde Osmanlı dönemine ait taş gülle bulundu
[Fotoğraf: AA]
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde Osmanlı dönemine ait 70 kiloluk taş gülle bulundu.
Macaristan Budapeşte Afet Müdürlüğü dalgıçları, gerçekleştirdikleri rutin dalış esnasında taş gülleye rastladı.
İnceleme sonucu, 70 kiloluk taş güllenin Osmanlı dönemine ait olduğu tespit edildi.
Gülle, bakanlığa ait müzede sergilenecek.
Son Haberler
- 19:30
- 19:24
- 19:19
- 19:24
- 19:38
Sıradaki Haber
Sanal müzelerin sayısı artacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz